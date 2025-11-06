Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Integrante do Comando Vermelho viajou para Ucrânia para aprender técnicas de guerra

Investigação policial indica que homem foi três vezes para Europa desde 2023

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 08:53

Polícia investiga se integrante do Comando Vermelho viajou para Ucrânia para aprender técnicas de guerra
Polícia investiga se integrante do Comando Vermelho viajou para Ucrânia para aprender técnicas de guerra Crédito: Reprodução

Um suspeito de integrar a facção Comando Vermelho é investigado pela Polícia Civil do Rio por fazer, pelo menos, três viagens para Europa com objetivo de aprender técnicas de guerra.

O homem, identificado como Philippe Marques Pinto, de 29 anos, tem ligação com o traficante Antonio Hilário Ferreira, conhecido como Rabicó, uma das principais lideranças da organização criminosa.

Megaoperação contra o Comando Vermelho

Barricadas em chamas em reação à Operação Contenção por Reprodução
Barricada incendiada em rua do Complexo do Alemão por Reprodução
Agentes das forças de segurança em escadaria no Complexo do Alemão por Reprodução
PM em escadaria do Complexo do Alemão durante operação na manhã desta terça-feira (28) por Reprodução
Barricada incendiada no Alemão por Reprodução
Fuzil apreendido na Operação Contenção por Reprodução
Equipes deixam a Cidade da Polícia na manhã desta terça (28) por Reprodução
1 de 7
Barricadas em chamas em reação à Operação Contenção por Reprodução

Conforme a investigação, o membro do CV costuma viajar do Aeroporto do Galeão, no Rio, para Lisboa, em Portugal, por onde parte para a região do conflito ucraniano.

A primeira viagem aconteceu em junho de 2023. Depois, em junho de 2024, quando ele ficou quase um ano no país e, mais recentemente, retornou para a Ucrânia em setembro.

Um inquérito será instaurado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) para investigar o caso.

Mais recentes

Imagem - Filho que matou ex-deputado petista está preso e sedado

Filho que matou ex-deputado petista está preso e sedado
Imagem - Frequência sexual pode beneficiar a saúde mental; saiba mais

Frequência sexual pode beneficiar a saúde mental; saiba mais
Imagem - Nutrição esportiva: o que é mito e o que realmente melhora seu desempenho

Nutrição esportiva: o que é mito e o que realmente melhora seu desempenho

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)