Integrante do Comando Vermelho viajou para Ucrânia para aprender técnicas de guerra

Investigação policial indica que homem foi três vezes para Europa desde 2023

Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 08:53

Polícia investiga se integrante do Comando Vermelho viajou para Ucrânia para aprender técnicas de guerra Crédito: Reprodução

Um suspeito de integrar a facção Comando Vermelho é investigado pela Polícia Civil do Rio por fazer, pelo menos, três viagens para Europa com objetivo de aprender técnicas de guerra.

O homem, identificado como Philippe Marques Pinto, de 29 anos, tem ligação com o traficante Antonio Hilário Ferreira, conhecido como Rabicó, uma das principais lideranças da organização criminosa.

Conforme a investigação, o membro do CV costuma viajar do Aeroporto do Galeão, no Rio, para Lisboa, em Portugal, por onde parte para a região do conflito ucraniano.

A primeira viagem aconteceu em junho de 2023. Depois, em junho de 2024, quando ele ficou quase um ano no país e, mais recentemente, retornou para a Ucrânia em setembro.