Integrante do Comando Vermelho viajou para Ucrânia para aprender técnicas de guerra

Esther Morais
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 08:53
Um suspeito de integrar a facção Comando Vermelho é investigado pela Polícia Civil do Rio por fazer, pelo menos, três viagens para Europa com objetivo de aprender técnicas de guerra.
O homem, identificado como Philippe Marques Pinto, de 29 anos, tem ligação com o traficante Antonio Hilário Ferreira, conhecido como Rabicó, uma das principais lideranças da organização criminosa.
Megaoperação contra o Comando Vermelho
Conforme a investigação, o membro do CV costuma viajar do Aeroporto do Galeão, no Rio, para Lisboa, em Portugal, por onde parte para a região do conflito ucraniano.
A primeira viagem aconteceu em junho de 2023. Depois, em junho de 2024, quando ele ficou quase um ano no país e, mais recentemente, retornou para a Ucrânia em setembro.
Um inquérito será instaurado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) para investigar o caso.