Lua em Gêmeos muda relações e pede conversas sinceras a 3 signos no primeiro dia do ano (1 de janeiro)

Lua em Gêmeos favorece diálogos, mas expõe incompatibilidades

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 16:16

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O amor em 1º de janeiro passa pela palavra. Conversas fluem com facilidade, mas também revelam diferenças que estavam sendo ignoradas.

Casais podem sentir necessidade de alinhar expectativas, principalmente sobre planos futuros. Não é um dia dramático, mas extremamente revelador.

Para solteiros, o céu favorece encontros leves, conversas longas e conexões mentais. A atração nasce pela troca, não pela intensidade emocional.