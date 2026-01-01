Lua em Gêmeos muda relações e pede conversas sinceras a 3 signos no primeiro dia do ano (1 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 16:16
O amor em 1º de janeiro passa pela palavra. Conversas fluem com facilidade, mas também revelam diferenças que estavam sendo ignoradas.
Casais podem sentir necessidade de alinhar expectativas, principalmente sobre planos futuros. Não é um dia dramático, mas extremamente revelador.
Para solteiros, o céu favorece encontros leves, conversas longas e conexões mentais. A atração nasce pela troca, não pela intensidade emocional.
O recado é claro: em 2026, quem não conversa, se perde.