Fim do segredo: veja como perder barriga após os 50 anos

8 de outubro de 2025

Caminhada é alternativa eficaz e barata para quem quer perder peso

Se a ideia é se livrar da gordura abdominal indesejada, incluir caminhadas na rotina pode ser um ótimo ponto de partida.

Mas afinal, quanto tempo é preciso caminhar para diminuir aquela barriguinha que insiste em ficar?

O portal Eat This, Not That conversou com um especialista para explicar como aproveitar ao máximo esse exercício simples e seguro. Veja como usar a caminhada para queimar gordura sem prejudicar o corpo.

Mudanças do corpo com o passar dos anos

Com o envelhecimento, eliminar a gordura da região abdominal se torna um desafio maior por causa das alterações hormonais e da perda de massa muscular magra, processo conhecido como sarcopenia.

O médico Reuben Chen explicou que, após os 50 anos, a queda do estrogênio nas mulheres e da testosterona nos homens faz o metabolismo desacelerar, favorecendo o acúmulo de gordura.

Chen é certificado em medicina esportiva, medicina tradicional chinesa e tratamento da dor.

Durante essa fase da vida, a redução natural da massa muscular diminui a capacidade de queima de calorias, o que facilita o ganho de peso.

“Além disso, fatores de estilo de vida como redução da atividade física e má alimentação podem exacerbar o acúmulo de gordura, enquanto o estresse e a falta de sono aumentam o cortisol, aumentando ainda mais a retenção de gordura abdominal”, explica Chen.

Caminhada certa para resultados reais

A partir dos 50, para reduzir o volume abdominal é preciso manter constância tanto na duração quanto na intensidade das caminhadas.

Andar em ritmo moderado a acelerado ajuda a elevar a frequência cardíaca para a chamada zona de queima de gordura, o que significa gastar mais calorias em menos tempo do que em um passeio leve.

Por outro lado, o tempo total de atividade também faz diferença: “Sessões mais longas aumentam a perda geral de calorias”, acrescenta Chen.

Segundo o especialista, cerca de 30 a 60 minutos de caminhada moderada por dia já podem trazer resultados visíveis.

Mais do que emagrecer

Além da perda de gordura, combinar a caminhada com uma alimentação equilibrada é fundamental.

O exercício aeróbico também melhora a circulação, o que acelera o metabolismo e ajuda o corpo a transformar gordura acumulada em energia ao longo do tempo.

Caminhar é seguro e acessível

Caminhar é uma forma simples e eficaz de manter o corpo ativo após os 50 anos, sem sobrecarregar músculos ou articulações, ideal para quem tem mobilidade reduzida ou sofre com artrite.

“Além disso, apresenta menor risco de lesões em comparação com exercícios de alta intensidade, como corrida ou HIIT, que podem sobrecarregar o corpo”, relata Chen.