Coração disparado: 4 signos vão reencontrar alguém marcante do passado em breve

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:56
O movimento retrógrado de Vênus, em sintonia com Mercúrio, cria um cenário de revisitação emocional. É uma fase em que pessoas do passado podem ressurgir, seja por coincidência, mensagem inesperada ou até sonhos que parecem reais demais. Para alguns signos, esse reencontro vai mexer profundamente com o coração.
Touro
O reencontro pode vir com um toque de nostalgia. Touro vai reviver memórias e perceber que certos sentimentos nunca desapareceram completamente. Mas é importante avaliar se vale reabrir algo que o tempo tentou curar.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Leão
Leão tende a reencontrar alguém que marcou sua trajetória de forma intensa. Esse retorno pode reacender paixões, mas também exigirá maturidade para entender o que ficou no passado e o que ainda pode florescer.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Peixes
O signo mais sensível do zodíaco viverá momentos de forte conexão espiritual com alguém que fez parte de outra fase da vida. Pode haver perdão, fechamento de ciclo ou até uma nova chance de amor.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Esses reencontros não acontecem por acaso. Eles servem como espelhos do que ainda precisa ser resolvido e do quanto você cresceu desde então. O universo está apenas mostrando que, às vezes, é preciso voltar ao passado para seguir em frente.