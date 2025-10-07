ASTROLOGIA

Coração disparado: 4 signos vão reencontrar alguém marcante do passado em breve

Com Vênus e Mercúrio retrógrados, o universo prepara reencontros que podem reacender emoções antigas

Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:56

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O movimento retrógrado de Vênus, em sintonia com Mercúrio, cria um cenário de revisitação emocional. É uma fase em que pessoas do passado podem ressurgir, seja por coincidência, mensagem inesperada ou até sonhos que parecem reais demais. Para alguns signos, esse reencontro vai mexer profundamente com o coração.

Touro

O reencontro pode vir com um toque de nostalgia. Touro vai reviver memórias e perceber que certos sentimentos nunca desapareceram completamente. Mas é importante avaliar se vale reabrir algo que o tempo tentou curar.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Leão

Leão tende a reencontrar alguém que marcou sua trajetória de forma intensa. Esse retorno pode reacender paixões, mas também exigirá maturidade para entender o que ficou no passado e o que ainda pode florescer.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Peixes

O signo mais sensível do zodíaco viverá momentos de forte conexão espiritual com alguém que fez parte de outra fase da vida. Pode haver perdão, fechamento de ciclo ou até uma nova chance de amor.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5