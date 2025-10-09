Acesse sua conta
O poder do dia 10/10: tarot revela como a Roda da Fortuna pode mudar seu caminho

O portal energético 10/10 traz a vibração da Roda da Fortuna e promete reviravoltas positivas, recomeços e oportunidades de crescimento interior

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 05:00

Portal 10/10
Portal 10/10 Crédito: Imagem gerada por IA

O portal 10/10, que se abre nesta quinta-feira (10), é um dos momentos mais poderosos do calendário espiritual. A data carrega uma vibração dupla do número 10 e, segundo o tarot, é regida pela Roda da Fortuna, o arcano que representa ciclos, viradas de destino e transformações profundas. Esse alinhamento energético marca o encerramento de etapas antigas e o início de um novo ciclo de prosperidade, equilíbrio e expansão pessoal.

A energia do número 10 simboliza o fim de um ciclo e o começo de outro. O número 1 é a centelha da criação e da ação, enquanto o 0 representa o infinito e o potencial do universo. Juntos, formam a força da manifestação e do renascimento. É por isso que o portal 10/10 é considerado um divisor de águas: o que estava estagnado ganha movimento, e o que parecia distante começa a se concretizar.

Quando essa vibração se une à Roda da Fortuna, as oportunidades se multiplicam. A carta fala sobre o movimento da vida, o que sobe pode descer, mas o que desce também volta a subir. Nada permanece parado, e o segredo está em se adaptar com sabedoria às mudanças.

Como aproveitar a energia do portal 10/10

Este é um momento para observar padrões repetitivos, liberar bloqueios emocionais e se abrir para novas possibilidades. A energia do portal favorece rituais de agradecimento, decretos de transformação e práticas de meditação. O ideal é usar o dia 10 para revisar intenções, mentalizar o que deseja manifestar e confiar no fluxo do universo.

Ritual do portal 10/10

Para potencializar as vibrações deste dia, faça o ritual de conexão com a energia da Roda da Fortuna. Você vai precisar de:

• Um papel em branco

• Um lápis

• Um incenso de alecrim

1. Acenda o incenso e purifique o ambiente, respirando profundamente.

2. No papel, escreva “Portal Energético 10/10/2025”.

3. Liste 10 motivos de gratidão e, abaixo, 10 desejos pessoais — escreva como se já tivessem se realizado.

4. Leia suas palavras em voz alta, sentindo cada intenção como uma realidade presente.

5. Diga o decreto: “Eu me conecto com a energia do Portal 10/10 e aceito as transformações que me conduzem aos meus desejos mais profundos. Tudo o que desejo já é real. Eu aceito, recebo e agradeço.”

6. Queime a lista de gratidão, sopre as cinzas ao vento e guarde o papel dos desejos em um local seguro.

Ao longo das próximas semanas, observe as mudanças que começam a se desenhar. O portal 10/10 não é apenas um evento energético, mas uma oportunidade de realinhar caminhos, desapegar do que já cumpriu seu ciclo e abraçar a nova roda da vida com coragem e fé.

