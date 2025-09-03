CONCHA ACÚSTICA

Padre Fábio de Melo faz show em Salvador com ingressos a partir de R$ 80

Nomeado “Este sou eu”, espetáculo tem duas horas de duração

Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:10

Padre Fábio de Melo Crédito: Divulgação

O show “Este sou eu” de Padre Fábio de Melo desembarca em Salvador no dia 2 de novembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). O espetáculo promete emocionar o público com uma apresentação de quase duas horas, reunindo música, espiritualidade e mensagens de fé.

A partir de hoje, ao meio-dia, os ingressos começam a ser vendidos, incluindo 500 unidades do 1º lote promocional. Os bilhetes estão disponíveis nas plataformas Sympla e na bilheteria do teatro, com valores a partir de R$ 80.

Padre Fábio de Melo 1 de 6

Acompanhado de oito músicos, Padre Fábio apresenta canções que celebram a vida, a superação e a fé, mesclando sucessos da música cristã com influências da música popular brasileira. Entre os destaques do repertório estão Terra Seca, Basta Querer, Noites Traiçoeiras, Nas Asas do Senhor e Tudo é do Pai, garantindo uma experiência envolvente e inspiradora para toda a família.

Reconhecido nacionalmente por unir arte e evangelização, Padre Fábio de Melo conquistou milhares de fãs em todo o Brasil. No espetáculo, ele propõe um encontro que traz a profundidade de sua mensagem e celebra a música como instrumento de transformação e conexão.

Serviço:

Show: Padre Fábio de Melo – “Este sou eu”

Data: 02 de novembro

Local: Concha Acústica

Vendas: Sympla e Bilheteria do TCA

Valores: 1º LOTE – R$80,00 (meia) / R$160,00 (inteira)

Classificação: Livre