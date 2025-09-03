Acesse sua conta
Padre Fábio de Melo faz show em Salvador com ingressos a partir de R$ 80

Nomeado “Este sou eu”, espetáculo tem duas horas de duração

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:10

Padre Fábio de Melo
Padre Fábio de Melo Crédito: Divulgação

O show “Este sou eu” de Padre Fábio de Melo desembarca em Salvador no dia 2 de novembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). O espetáculo promete emocionar o público com uma apresentação de quase duas horas, reunindo música, espiritualidade e mensagens de fé.

A partir de hoje, ao meio-dia, os ingressos começam a ser vendidos, incluindo 500 unidades do 1º lote promocional. Os bilhetes estão disponíveis nas plataformas Sympla e na bilheteria do teatro, com valores a partir de R$ 80.

Padre Fábio de Melo

Padre Fábio de Melo  por Paula Fróes/CORREIO
Padre Fábio de Melo por Reprodução
Padre Fábio de Melo por Reprodução
Padre Fábio de Melo  por Reprodução
Padre Fábio de Melo se apresenta na capital baiana em novembro por Reprodução
Padre Fábio de Melo por divulgação
1 de 6
Padre Fábio de Melo  por Paula Fróes/CORREIO

Acompanhado de oito músicos, Padre Fábio apresenta canções que celebram a vida, a superação e a fé, mesclando sucessos da música cristã com influências da música popular brasileira. Entre os destaques do repertório estão Terra Seca, Basta Querer, Noites Traiçoeiras, Nas Asas do Senhor e Tudo é do Pai, garantindo uma experiência envolvente e inspiradora para toda a família.

Reconhecido nacionalmente por unir arte e evangelização, Padre Fábio de Melo conquistou milhares de fãs em todo o Brasil. No espetáculo, ele propõe um encontro que traz a profundidade de sua mensagem e celebra a música como instrumento de transformação e conexão.

Serviço:

Show: Padre Fábio de Melo – “Este sou eu”

Data: 02 de novembro

Local: Concha Acústica

Vendas: Sympla e Bilheteria do TCA

Valores: 1º LOTE – R$80,00 (meia) / R$160,00 (inteira)

Classificação: Livre

Realização: RDR3 e Allcance Produções

