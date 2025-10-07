CORPO, MENTE E ESPÍRITO

Evento em Salvador debate a espiritualidade na saúde com especialista

Seminário Na Pele do Paciente II acontece nesta quinta-feira (9); veja onde

Monique Lobo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 21:17

Seminário Na Pele do Paciente Crédito: Divulgação

A humanização da experiência de pacientes é o ponto central do Seminário Na Pele do Paciente II, que acontece nesta quinta-feira (9), no Mundo Plaza Business Center, em Salvador, das 7h30 às 17h10. O evento reunirá gestores, profissionais e especialistas para discutir práticas e estratégias que vêm redefinindo a saúde com foco na humanização, na dimensão emocional e espiritual dos pacientes.

A programação contará com palestras, painéis, apresentação de cases, debates e momentos de networking, abordando desde a proteção de dados até a jornada do cuidado oncológico. Segundo a oncologista Clarissa Mathias, médica da Oncoclínicas Bahia e líder do Cancer Center Hospital Santa Izabel, “a proposta é enxergar o indivíduo como um mundo, em todas as suas dimensões, incluindo a espiritualidade, que deve ser entendida e respeitada como parte fundamental da saúde”.

Para o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia (AHSEB) - que celebra 60 anos de fundação -, Mauro Adan, é essencial colocar o paciente no foco das discussões. “Acreditamos que colocar o paciente no centro é fundamental para avançarmos na humanização e na personalização dos atendimentos, considerando tanto as necessidades clínicas quanto o cuidado com o lado humano. Esta é também a oportunidade de reunir em nosso estado especialistas locais e nacionais para debater temas estratégicos e relevantes, fortalecendo os nossos associados e contribuindo para o desenvolvimento do mercado baiano”, afirma.

Programação

No turno da manhã, a programação conta com apresentações como a da advogada e consultora Fabiani Borges que abordará o tema “Compartilhamento de Dados do Paciente: O Que Pode ou Não Pode”, trazendo uma análise sobre as implicações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no setor de saúde.

Segundo Fabiani, o objetivo é chamar atenção para a necessidade de processos claros e seguros no tratamento e no compartilhamento de dados pessoais em saúde. “A maioria das instituições associadas à AHSEB trata dados sensíveis de pacientes, e esse compartilhamento tem limitações que a lei impõe. Não adianta apenas apontar os problemas, é preciso trazer soluções, e elas passam necessariamente por boas governanças, envolvendo pessoas, processos e tecnologia para garantir a segurança da informação e evitar incidentes que podem trazer riscos graves à vida dos pacientes”, destaca.

Integração emocional e espiritual

Pela tarde, a programação tem como um dos destaques a palestra da oncologista Clarissa Mathias, também membro do conselho da American Society of Clinical Oncology (ASCO), com o tema “Cuidando do Indivíduo: A Interconexão entre Corpo, Mente e Espírito”. Sua proposta é mostrar como a integração de aspectos emocionais e espirituais ao tratamento clínico pode transformar a jornada do paciente oncológico, promovendo mais qualidade de vida e engajamento no processo de cura.

A especialista destaca que, desde 1988, a Organização Mundial da Saúde incorporou a espiritualidade ao conceito de saúde, mas esse aspecto ainda é pouco considerado na prática hospitalar. Para ela, é essencial que as equipes de saúde compreendam, respeitem e incorporem essa dimensão no cuidado diário. “A proposta é enxergar o indivíduo como um mundo, em todas as suas dimensões, incluindo a espiritualidade, que deve ser entendida e respeitada como parte fundamental da saúde”, ressalta.

O seminário contará ainda com a participação de nomes como Clóvis Queiroz, diretor de Relações do Trabalho e Sindical da Confederação Nacional de Saúde, com a palestra “NR 01 e os Riscos Psicossociais: Do Debate Tripartite à Responsabilidade das Empresas de Saúde”; Augusto Cruz, sócio da AC Sustentabilidade & Governança, que abordará “O Cuidado com a Intimidade do Paciente”; e Camila Oubinha Duran, arquiteta da Santa Casa da Bahia, que apresentará a palestra “Espaços Vivos” sobre neuroarquitetura hospitalar.