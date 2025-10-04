OPORTUNIDADE

Concurso da PM oferece 60 vagas para Oficiais da Saúde; remuneração inicial é de R$ 11,5 mil

As inscrições começam no dia 9 de dezembro de 2025 e seguem até 7 de janeiro de 2026

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 11:32

Concurso da PM oferece 60 vagas para Oficiais da Saúde; remuneração inicial é de R$ 11,5 mil Crédito: Divulgação

A Polícia Militar do estado de Minas Gerais (PM-MG) publicou neste sábado (4) o edital de abertura do seu novo concurso público para provimento de 60 vagas como 2º Tenente PM do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS-PM/2026) para candidatos do sexo masculino e feminino. A remuneração básica inicial para o cargo de 2º Tenente PM do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) é de R$ 11.547,07.

O concurso visa, única e exclusivamente, selecionar candidatos para o Curso Complementar de Oficiais de Saúde (CCOS), cujas vagas serão preenchidas mediante aprovação em todas as etapas do processo seletivo previsto neste edital, incluindo o Estágio de Adaptação de Oficiais (EAdO).

As inscrições para o concurso começam no dia 9 de dezembro de 2025 e seguem até 7 de janeiro de 2026, por meio de formulário no site. O valor da taxa de inscrição está fixado em R$ 230. Já as provas objetivas estão marcadas para o dia 8 de fevereiro de 2026, das 8h30min as 11h30min e será realizada, exclusivamente, em município que integre a Região Metropolitana de Belo Horizonte-MG, sendo os locais informados no dia 27 de janeiro. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 8 de fevereiro, pelo site do órgão.

O concurso será composto das seguintes etapas para avaliação dos candidatos: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova de títulos; avaliações psicológicas; exames de saúde, Avaliação Física Militar (AFM); Estágio de Adaptação de Oficiais (EAdO). O EAdO constitui a última fase do concurso, com dedicação em tempo integral, sendo desenvolvido e coordenado pela Escola de Formação de Oficiais (EFO) da Academia de Polícia Militar (APM), com a cooperação técnica da Diretoria de Proteção Social.

Os candidatos aprovados e classificados ao final do certame, serão nomeados ao posto de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) e, obrigatoriamente, matriculados no CCOS, cuja frequência e aprovação constituirá requisito ao exercício das atividades inerentes ao cargo de Oficial.

De acordo com o edital, só serão empossados os candidatos classificados dentro do limite de vagas estabelecido para cada especialidade e localidade e que atendam a todas as condições legais para ingresso na Polícia Militar de Minas Gerais. O Curso Complementar de Oficiais de Saúde (CCOS), constitui formação específica e obrigatória destinada a habilitar o militar ao pleno exercício das atribuições inerentes ao cargo de oficial de saúde da PMMG.

O CCOS terá início em junho de 2026 e término em setembro do mesmo ano, podendo sofrer alterações em razão de fatores supervenientes, mediante autorização do Chefe do Estado-Maior da PMMG. Ao término do CCOS, os oficiais serão destinados para preenchimento de cargos das Unidades indicadas no quadro de distribuição de vagas, conforme opção realizada no momento da inscrição no concurso.

Pré-requisitos para participar:

Ser brasileiro(a) nato

Possuir idoneidade moral

Estar quite com as obrigações eleitorais e militares

Ter entre 18 (dezoito) e 35 (trinta e cinco) anos de idade, completáveis até a data da inclusão

Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, no mínimo na categoria "B"

Ter sanidade física e mental (verificada nos exames de saúde)

Ter aptidão física (verificada no Teste de Capacitação Física - TCF)

Ser aprovado em avaliação psicológica

Não apresentar tatuagem visível, quando em uso dos diversos uniformes, que seja incompatível com o exercício das atividades de policial militar.

Composição das provas objetivas

10 questões de língua portuguesa;

05 questões de direitos humanos;

35 questões de conhecimentos específicos.



Os exames de aptidão física:

Teste 1 - Força de Resistência Abdominal (Abdominal Tipo Remador)

Teste 2 - Força e Resistência de Membros Superiores (Barra Fixa)



Teste 3 - Capacidade Aeróbica (Corrida de 2.400 metros)



Cronograma do concurso: