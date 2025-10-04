Acesse sua conta
Prefeitura oferece salários de até R$ 20 mil em concurso público

Inscrições podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira (6)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 01:00

O concurso focará, mais uma vez, na democratização do acesso ao serviço público, com a aplicação das provas em 228 locais, em todo o Brasil.
Concurso Crédito: Shutterstock

A prefeitura de Quatiguá, no Paraná, publicou o edital para o concurso público com o objetivo de contratar e formar cadastro reserva de profissionais para 20 diferentes cargos. São X vagas imediatas. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 20,7 mil, dependendo do cargo e da escolaridade exigida, com direito a auxílio alimentação que pode chegar à R$ 590,00. A carga horária das vagas é de 20h a 40h por semana. As candidaturas podem ser realizadas entre o dias 6 de outubro e 4 de novembro.

Vagas e salários

Veja as vagas do concurso da prefeitura de Quatiguá

Quadro de vagas por Reprodução
Quadro de vagas por Reprodução
Quadro de vagas por Reprodução
Quadro de vagas por Reprodução
Quadro de vagas por Reprodução
Quadro de vagas por Reprodução
1 de 6
Quadro de vagas por Reprodução

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Unifil. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60, para candidatos de nível fundamental. Inscritos no nível médio pagarão R$ 100. Já os concorrentes aos cargos de nível superior devem pagar uma taxa no valor de R$ 120.

O candidato poderá se inscrever em até dois cargos, desde que não haja conflito de horários de prova.

Isenção da taxa de inscrição

A isenção do pagamento da taxa de inscrição pode ser solicitado entre os dias 6 e 10 de outubro. Estão aptos à isenção do pagamento candidatos doadores de sangue, de medula óssea e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Provas e prazos

As provas objetivas serão realizadas no dia 30 de novembro. A convocação para avaliação prática e de títulos será no dia 14 de janeiro de 2026. O certame será homologado no dia 2 de março de 2026. O processo seletivo tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação da homologação, que podem ser estendidos por igual período por decisão da administração. 

Veja o edital completo.

Tags:

Emprego Concurso

