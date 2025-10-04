OPORTUNIDADE

Prefeitura oferece salários de até R$ 20 mil em concurso público

Inscrições podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira (6)

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 01:00

Concurso Crédito: Shutterstock

A prefeitura de Quatiguá, no Paraná, publicou o edital para o concurso público com o objetivo de contratar e formar cadastro reserva de profissionais para 20 diferentes cargos. São X vagas imediatas. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 20,7 mil, dependendo do cargo e da escolaridade exigida, com direito a auxílio alimentação que pode chegar à R$ 590,00. A carga horária das vagas é de 20h a 40h por semana. As candidaturas podem ser realizadas entre o dias 6 de outubro e 4 de novembro.

Vagas e salários

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Unifil. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60, para candidatos de nível fundamental. Inscritos no nível médio pagarão R$ 100. Já os concorrentes aos cargos de nível superior devem pagar uma taxa no valor de R$ 120.

O candidato poderá se inscrever em até dois cargos, desde que não haja conflito de horários de prova.

Isenção da taxa de inscrição

A isenção do pagamento da taxa de inscrição pode ser solicitado entre os dias 6 e 10 de outubro. Estão aptos à isenção do pagamento candidatos doadores de sangue, de medula óssea e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Provas e prazos