Embasa abre 104 vagas de estágio para estudantes de graduação; saiba como se inscrever

Inscrições estão abertas até 31 de outubro

Yan Inácio

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 14:47

Embasa Crédito: Divulgação

A Embasa é uma das estatais participantes do novo edital do Partiu Estágio, programa que oferece oportunidades de emprego para estudantes em órgãos estaduais. Ao todo, são 104 vagas para dez cursos de graduação. O edital foi publicado nesta quarta-feira (1º) no Diário Oficial e as inscrições, que começaram na quinta-feira (2), estarão abertas até 31 de outubro no site do governo da Bahia.

As oportunidades são voltadas para os cursos de: Engenharias Sanitária e Ambiental, Civil e Elétrica; Direito, Administração, Serviço Social, Design Gráfico, Química, Ciências Biológicas e Ciências da Computação. As vagas contemplam Salvador, Jequié, Santo Antônio de Jesus, Itamaraju e Candeias, entre outros municípios.

Para se candidatar a uma vaga, o estudante precisa residir na Bahia e estar matriculado de forma regular em um curso de graduação com sede ou polo no Estado. Podem participar alunos de cursos presenciais, semipresenciais ou na modalidade de Ensino a Distância (EAD).

Além disso, é necessário ter idade mínima de 16 anos e já ter concluído 50% do curso. O programa concede prioridade a candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Também recebem prioridade os universitários que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou aqueles que estudaram com bolsa integral na rede privada. O Partiu Estágio prevê ainda 10% das vagas reservadas para alunos com deficiência, conforme estabelece a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

O Partiu Estágio oferece bolsa de R$ 607,00 aos estudantes, além de auxílio-transporte. O estágio tem duração máxima de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto quando se tratar de pessoa com deficiência. A carga horária a ser cumprida pelos selecionados é de quatro horas diárias, com um total de 20 horas semanais.

