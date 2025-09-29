MERCADO DE TRABALHO

Programa de Estágio da Braskem 2026 chega à reta final de inscrições

Interessados têm até o dia 3 de outubro para concorrer a uma das vagas, nos níveis universitário e técnico

Donaldson Gomes

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 15:38

Oportunidades são para estudantes universitários e de áreas técnicas Crédito: Divulgação

Termina na próxima sexta-feira (dia 3), o prazo para inscrição no Programa de Estágio 2026 da Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas. Com o objetivo de formar profissionais para início de carreira, o programa é voltado para estudantes universitários e do ensino técnico a partir de 18 anos e possui vagas na Bahia e em diferentes estados do país. Os interessados devem fazer o cadastro no site www.estagiobraskem2026.com.br.

Para o Estágio Universitário, é necessário ter previsão de formatura entre 2027 e 2028, já para o Estágio Técnico, é fundamental haver ao menos um ano de vínculo com a instituição de ensino. O programa estimula tanto o desenvolvimento contínuo quanto o aprendizado prático, já que permite aos estudantes aprender enquanto contribuem de forma significativa nas plantas industriais e nos ambientes corporativos.