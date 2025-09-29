EMPREGOS E SOLUÇÕES

Cesol inaugura Empório da Economia Solidária no Parque Shopping em Lauro de Freitas

Equipamento fortalece geração de renda da Região Metropolitana de Salvador

Carmen Vasconcelos

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14:11

O novo espaço de comercialização em Lauro de Freitas reunirá pelo menos 50 empreendimentos da economia solidária Crédito: Divulgação Cesol RMS 2/DIVULGAÇÃO

O Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Metropolitano II inaugura, na próxima terça-feira (30), às 18h, a loja colaborativa Empório da Economia Solidária, no 2º piso do Parque Shopping em Lauro de Freitas. O espaço reunirá pelo menos 50 empreendimentos da economia solidária que vão expor e comercializar iguarias e artesanatos produzidos no território.

A iniciativa tem o apoio do Parque Shopping e da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas. O espaço será autogestionado pelos empreendimentos de economia solidária, na perspectiva do que esse outro jeito de fazer economia aposta. Uma lida baseada na união, cooperativismo, solidariedade, autogestão, preço justo e sustentabilidade.

O ato solene de inauguração do ponto de comercialização é realizado conjuntamente com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), pasta que planeja e conduz a política pública de economia solidária da Bahia tendo os Cesols como referência no país.

“A expectativa é que este espaço sirva não somente para ser a vitrine da economia solidária do território, mas para gerar renda, autonomia, engajamento e trocas entre artesãos, artesãs e empreendimentos diversos da economia solidária. A loja também será esse ponto de encontro para fortalecer o movimento de economia solidária e promover diálogos”, aposta a coordenadora geral no Cesol Metropolitano II, Michelle Leite.

O Cesol Metropolitano II está presente em dez municípios da Região Metropolitana de Salvador. Fazem parte do raio de abrangência do equipamento público os municípios de Camaçari, Candeias, Dias D’ávila, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé e Simões Filho.

Política Pública

Ao todo, são 23 Centros Públicos de Economia Solidária na Bahia que apoiam empreendimentos que atuam segundo os princípios da economia solidária, como o trabalho coletivo, a geração de renda e o desenvolvimento sustentável. Política pública da Setre, os Cesols oferecem suporte técnico, acesso a mercados por meio de lojas colaborativas e feiras, incubação, crédito e articulação social, funcionando como um espaço multifuncional para fortalecer os empreendimentos e a geração de renda.

Serviço

O que: Inauguração Empório da Economia Solidária

Quando: 30 de setembro de 2025 (terça-feira), 18h

Onde: 2 piso do Parque Shopping, Lauro de Freitas-BA (próx. Lojas Americanas)

Quanto: aberto para visitação e compras