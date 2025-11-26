OPORTUNIDADE

Empresa de segurança privada abre vagas de emprego em Salvador e interior da Bahia

Contratações são em regime CLT, com salários e benefícios

Esther Morais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 12:21

Grupo GR abre vagas de emprego na Bahia Crédito: Divulgação

O Grupo GR, uma das maiores empresas de segurança e terceirização de serviços do país, abriu quatro vagas de trabalho na Bahia. Há oportunidades para vigilante condutor e vigilante em Alagoinhas, além de duas vagas para controlador de acesso - uma em Salvador e outra em Camaçari.

As contratações são em regime CLT, com salários e benefícios compatíveis com o mercado. A empresa também oferece treinamentos contínuos e chances de crescimento profissional. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do Grupo GR, na área “Trabalhe Conosco”. A participação é gratuita.

Fundado em 1992 e sediado em São Paulo, o Grupo GR atua em todo o Brasil com serviços de Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza e Segurança Eletrônica, atendendo condomínios, indústrias, hospitais, shoppings e diversos outros setores.