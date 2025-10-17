DENÚNCIA

Venda de terreno pela Igreja revolta moradores em cidade na Bahia

Dono de terreno derrubou árvores em área tradicional do município

Maysa Polcri

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 05:30

Terreno fica em área central da cidade de Ubaíra Crédito: Ubaíra

O que começou como um dia de celebração, logo se transformou em revolta para os moradores de Ubaíra, cidade de 18,6 mil habitantes do centro-sul baiano. A comunidade católica do município foi surpreendida com a derrubada de árvores de um terreno em frente à igreja matriz no Dia de Nossa Senhora Aparecida, no último domingo (12).

O terreno, que pertencia a Diocese de Amargosa, foi vendido sem que a comunidade paroquial fosse consultada. Quem frequenta a Paróquia São Vicente Ferrer só soube da negociação imobiliária quando as máquinas derrubaram as árvores do tradicional espaço da cidade. Moradores contam que nem mesmo o padre foi avisado da negociação.

A especulação imobiliária em um dos terrenos mais emblemáticos de Ubaíra provocou espanto e revolta. Uma audiência pública foi realizada nesta semana para debater o caso. Representantes da prefeitura informaram à reportagem que a gestão municipal avalia tomar medidas para evitar a construção no local. Para isso, seria preciso desapropriar o terreno.

Segundo moradores da cidade, a venda foi intermediada por um escritório de advocacia da cidade de Amargosa. "Existia um canteiro de árvores centenárias, e o dono saiu derrubando tudo. Quando a comunidade consultou a prefeitura, veio à tona um documento autorizando a derrubada das árvores, mas a prefeitura diz que não foi comunicada da venda do imóvel", diz um morador.

A reportagem entrou em contato com a Procuradoria-Geral do Município, que confirmou não ter sido comunicada sobre a venda do imóvel. Ao CORREIO, o procurador-geral Ailton Rocha confirmou que medidas são avaliadas para evitar que uma construção tome o lugar do que antes era um espaço preservado.

"Estamos avaliando tomar medidas no intuito de preservar a área, que é de interesse público", disse o procurador. Uma das estratégias estudadas é a desapropriação do terreno para que construções e desmatamento sejam proibidos. Questionada, a prefeitura informou que não tem ciência de outros casos de venda de terrenos pela Diocese de Amargosa em Ubaíra.

A capela de São Vicente Ferrer começou a ser construída em 1841, pelo frei Antonio Spínola, e foi elevada à freguesia, em 1847, com o nome de São Vicente Ferrer da Areia. A história da cidade se confunde com a Igreja Católica. Em 1770, João Gonçalves da Costa recebeu a incumbência de dominar os indígenas que viviam às margens do rio Jiquiriçá.

Na véspera do Natal do ano passado, a igreja foi reaberta após uma reforma que durou sete meses. O evento contou com a participação do bispo da Diocese de Amargosa, Dom Juraci Gomes de Oliveira.