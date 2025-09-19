SUDOESTE

Igreja católica é invadida e sacrário arrombado no interior da Bahia

Hóstias foram espalhadas pela sala

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 19:00

Paróquia Divino Espírito Santo Crédito: Reprodução/ Arquidiocese de Vitória da Conquista

A Paróquia Divino Espírito Santo, no município de Poções, no Sudoeste baiano, foi alvo de uma ação criminosa na tarde da última quinta-feira (18). O Sacrário, um pequeno cofre usado para armazenar hóstias consagradas, foi arrombado, após o local ser invadido. Segundo a gestão da igreja, polícias Civil e Militar foram acionadas.

A paróquia pertence à comunidade Santo Expedito. De acordo com uma nota publicada nas redes sociais da igreja,, o Sacrário foi violentamente arrombado e as hóstias consagradas foram espalhadas pelo chão. "Este ato de desrespeito e profanação fere profundamente nossa fé e nossa Igreja. Mais do que um objeto material, o Sacrário é o lugar sagrado onde Jesus Cristo Eucarístico habita em nossos templos", ressaltou a gestão.

Paróquia foi invadida 1 de 4

O caso foi repudiado também pela Arquidiocese de Vitória da Conquista. "Unimo-nos em solidariedade e oração ao Pe. Rosenildo e aos fiéis da Paróquia Divino Espírito Santo, em especial os da Comunidade Santo Expedito. Confiantes no caminho da justiça e da verdade, renovamos nosso apelo à promoção da paz, do respeito aos espaços religiosos e da convivência fraterna em nossa sociedade".

Após a invasão, a igreja realiza, nesta sexta-feira (19), a partir das 19h, uma Missa de Desagravo. "Toda a comunidade é convidada a participar com espírito de fé e unidade. O Arcebispo Metropolitano, Dom Vítor Agnaldo, une-se em oração com toda a Arquidiocese, pedindo que Nosso Senhor Jesus Cristo sustente a todos na esperança e na fé", escreveu a Arquidiocese.