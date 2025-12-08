Acesse sua conta
Gusttavo Lima revela sonho dos filhos: ‘Nunca andou de transporte público’

Cantor sertanejo também revelou que os filhos também nunca estiveram em avião comercial

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 19:12

Gusttavo Lima ainda relembrou infância na roça
Gusttavo Lima ainda relembrou infância na roça Crédito: Reprodução | Instagram

Gusttavo Lima abriu o coração sobre a criação dos filhos, Gabriel, de 8 anos, e Samuel, de 7, e revelou um sonho inusitado dos pequenos. “O sonho deles todo dia é andar de ônibus, porque eles nunca andaram em transporte público”, disse em entrevista ao portal LeoDias. Em relação a viagens em aviões comerciais, disse que a experiência também é restrita. “Ainda não. É o sonho deles, pois só andaram de jato até hoje”.

Gusttavo Lima também relembrou a infância na roça. “Com meus 7, 8, 9 anos, comecei a trabalhar na roça, apanhando milho e tomate. Quando ando de bike com meus filhos, é como se eu estivesse matando a vontade daquilo que eu não tive”, disse.

O cantor revelou ainda que a música surgiu como uma alternativa à poeira da roça. “Eu falei: ‘Quer saber de uma coisa? Eu vou para a música, que pelo menos a gente trabalha cheiroso, bonitinho”.

Além disso, o artista disse que tenta transmitir valores essenciais aos filhos. “Acho que a diferença desses meninos, ao contrário de mim, que não tive muitas escolhas e muitas dessas oportunidades, é que eles sabem muito bem diferenciar a questão do valor e do preço. É isso, sabe? E eu tento passar para eles, todo santo dia, o que realmente tem valor: o valor da família, o valor dos amigos, das pessoas”.

