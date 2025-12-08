CONFIRA

Gusttavo Lima revela sonho dos filhos: ‘Nunca andou de transporte público’

Cantor sertanejo também revelou que os filhos também nunca estiveram em avião comercial

Felipe Sena

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 19:12

Gusttavo Lima ainda relembrou infância na roça Crédito: Reprodução | Instagram

Gusttavo Lima abriu o coração sobre a criação dos filhos, Gabriel, de 8 anos, e Samuel, de 7, e revelou um sonho inusitado dos pequenos. “O sonho deles todo dia é andar de ônibus, porque eles nunca andaram em transporte público”, disse em entrevista ao portal LeoDias. Em relação a viagens em aviões comerciais, disse que a experiência também é restrita. “Ainda não. É o sonho deles, pois só andaram de jato até hoje”.

Gusttavo Lima também relembrou a infância na roça. “Com meus 7, 8, 9 anos, comecei a trabalhar na roça, apanhando milho e tomate. Quando ando de bike com meus filhos, é como se eu estivesse matando a vontade daquilo que eu não tive”, disse.

O cantor revelou ainda que a música surgiu como uma alternativa à poeira da roça. “Eu falei: ‘Quer saber de uma coisa? Eu vou para a música, que pelo menos a gente trabalha cheiroso, bonitinho”.