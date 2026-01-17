Incêndio em hotel faz ex-BBBs deixarem prédio às pressas em Maceió

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 09:57
As ex-BBBs Larissa Tomásia, Larissa Santos e Eslovênia Marques precisaram evacuar o hotel onde estavam hospedadas em Maceió após um incêndio, nesta sexta-feira (16). As três estavam tomando café quando começaram a sentir cheiro de queimado no corredor.
O momento foi registrado por Larissa Tomásia nos stories do Instagram. Em um dos vídeos, ela aparece descendo as escadas do hotel e relata a situação. “Do nada, fogo no prédio”, disse durante a gravação.
Incêndio assustou ex-BBBs
Em outra publicação, a ex-BBB detalhou como tudo aconteceu. “Olha isso, gente, carro de bombeiro aqui. Eu estou de cara, estávamos de boa tomando café. Ninguém percebeu nada, depois começou o cheiro de queimado no corredor”, afirmou.
A evacuação ocorreu de forma preventiva, com hóspedes deixando o prédio enquanto o Corpo de Bombeiros era acionado. Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre a causa do incêndio.