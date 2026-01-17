NÃO AGUENTOU

Idosa passa mal e morre ao andar em montanha-russa de terror no parque Universal Orlando

Caso ocorreu após atração A Vingança da Múmia e reacende debate sobre segurança em brinquedos radicais

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 12:40

Montanha-russa em parque Universal Orlando Crédito: Reprodução

Uma mulher de 70 anos morreu após andar na montanha-russa A Vingança da Múmia, no parque temático Universal Orlando Resort, na Flórida. Segundo registros oficiais divulgados nesta sexta-feira (16), a visitante foi encontrada inconsciente logo após concluir o percurso da atração, em 25 de novembro, e levada às pressas para um hospital, onde não resistiu.

De acordo com o relatório, a causa da morte não foi informada. Os documentos também apontam que, entre outubro e dezembro, ao menos outros oito episódios médicos ou ferimentos foram registrados no parque. A montanha-russa, inaugurada em 2004, atinge velocidades de até 72 km/h e já foi associada a 21 ocorrências ao longo de sua operação, incluindo relatos de convulsão, fratura vertebral, náusea e tontura.

O caso volta a colocar em discussão os protocolos de segurança em atrações radicais. Registros recentes indicam outros episódios graves envolvendo parques da Universal. Em setembro, Kevin Zavala, de 32 anos, passou mal após andar na montanha-russa Stardust Racers, no parque Epic Universe, também do complexo da Universal Destinations & Experiences. Ele foi encontrado inconsciente e morreu no hospital em decorrência de múltiplos traumatismos contundentes, segundo legistas. A polícia do Condado de Orange abriu investigação por homicídio culposo para apurar possível negligência, procedimento padrão em mortes não naturais.

Casos semelhantes foram registrados fora dos Estados Unidos. Na Suécia, uma mulher de cerca de 30 anos morreu após cair de uma montanha-russa com defeito no parque Gröna Lund, acidente que deixou outras oito pessoas feridas. Na Alemanha, em 2024, um operário de 20 anos morreu durante testes da montanha-russa Olympia Looping na Oktoberfest, após ser atingido na cabeça quando o brinquedo alcançou velocidade máxima.

Especialistas em segurança de parques destacam que, embora estatisticamente raros, episódios desse tipo reforçam a importância de manutenção rigorosa, sinalização clara sobre restrições de saúde e protocolos de resposta rápida a emergências, especialmente para visitantes com condições médicas pré-existentes.