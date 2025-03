MUNDO

Mãe mata filho após viagem à Disney; polícia encontra corpo rodeado de lembranças do parque

Mulher confessou o crime em ligação para a polícia

O crime aconteceu no último dia 19, em um motel na Califórnia, durante uma viagem dos dois à Disney. Vale lembrar que o conceito de motel, nos EUA, é diferente em relação ao Brasil. Lá, a acomodação é uma espécie de hostel ou pousada. >

Um vídeo de uma câmera corporal foi divulgado pelos policiais. Nele, aparece Saritha Ramaraju, de 48 anos, sendo detida. Nas imagens, ela aparece andando calmamente em direção aos policiais armados, com o celular nas mãos, que estão ensanguentadas. Ao ser questionada se estava sozinha no quarto, a mulher nega e diz que a criança também está na acomodação.>

Ao entrarem no quarto, os policiais encontraram a criança já morta, com marcas de facada, e rodeado de lembranças compradas nos parques. Uma faca de cozinha grande também foi achada na cena do crime.>