TV

Vai ter Sincerão hoje? Veja tudo o que vai rolar no BBB 25 deste sábado (20/3)

Fique por dentro para não perder nada do modo turbo do programa

Com a modo turbo ativado e a formação de Paredão , muitos internautas e até os próprios participantes da casa ficaram confusos. Vai ter Sincerão neste sábado (29)? A resposta é não. Quem tiver algo para falar, vai ter que fazer isso no dia a dia, na casa, já que não haverá espaço dedicado para lavagem de roupa suja antes da eliminação de domingo.>

Apesar de não ter Sincerão, vai ter BBB ao vivo na Globo a partir das 22h30, horário de Brasília, logo após a novela Mania de Você. Hoje é dia de festa na casa, então os telespectadores vão poder conferir um pouquinho do looks dos brothers e das atrações da noite: uma apresentação em dupla dos cantores João Gomes e Manu Bahtidão, que levam o piseiro e o sertanejo para o palco. Depois, é a vez de L7NNON e Filipe Ret apresentarem alguns dos hits mais ouvidos do rap nacional.>