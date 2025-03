ENTRETENIMENTO

Cantora internacional polemiza no palco do Lollapalooza: 'Deus é gay!'

Enquanto ela se apresentava, um arco-íris surgiu no céu

A cantora norueguesa Girl in Red polemizou durante sua apresentação no Lollapalooza, na sexta-feira (28). O evento acontece em São Paulo, no autódromo de Interlagos.>