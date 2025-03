VOTE!

Enquete BBB 25: Vinícius, Eva ou Dona Delma, quem deve ser eliminado no Paredão?

Os três brothers estão na berlinda e aguardam a decisão do público; tem nova formação de paredão no domingo (30)

Começou o modo turbo do BBB 25 ! Nesta quinta-feira (28), após a prova do líder, teve formação de paredão. Vinícius, dona Delma estão na berlinda.

Na formação do paredão, ao vivo, Maike indicou dona Delma. "Eu indico a dona Joselma (Delma). Venho observando atitudes dela aqui e, quando ela é confrontada, já percebi que ela diz que não lembra, desconversa. Além disso, na semana passada ela me botou no Paredão, sendo que no dia anterior me disse que não votaria em mim". A terceira pessoa a compor o paredão foi Eva, que recebeu a maioria dos votos da casa. Ela vou votada por 7 pessoas (veja abaixo).