TV

BBB 25: João Gabriel faz ameaça ao descobrir que recebeu apelido de 'carne seca'

Brother conversou com seu grupo sobre a situação

Maike, Eva, Renata e os gêmeos João Gabriel e João Pedro estão tentando entender quem é quem no papo do outro grupo. Carne seca e Pêra são alguns dos apelidos que os brothers usam para se referir aos rivais sem citar nomes. >

João Gabriel não gostou do apelido e disparou: "Se for um de nós, você vai ver o que eu vou fazer...".A conselhado a não agir até ter certeza que se trata de um deles, o brother recua. Em seguida, Maike aconselha: "Não acho que é essa pilha. Não levaria nessa pilha ai de 'está me ofendendo', é tipo dar nome o 'verde', o 'azul', o 'vermelho'. Eu não pego essa pilha não".>