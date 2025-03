NAS REDES

Fraude no BBB 25? Globo se pronuncia após acusações de uso de bots para manipular votação

Denúncias foram divulgadas por internautas após a eliminação de Aline Patriarca

Nesta sexta-feira (28), a Globo se manifestou após a repercussão de acusações de fraude na votação do Big Brother Brasil 25, levantadas pelo público do programa nas redes sociais. Em comunicado ao Estadão, a emissora negou as denúncias.

