POLÍTICA

Câmara Municipal de Salvador decreta luto de três dias após morte de Alan Sanches

Deputado estadual morreu após sofrer um infarto na madrugada deste sábado (17)

Millena Marques

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 14:36

Carlos Muniz e Alan Sanches Crédito: Ascom Carlos Muniz

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Carlos Muniz, lamentou a morte do deputado estadual e médico Alan Sanches, vítima de um infarto na madrugada deste sábado (17). Muniz declarou luto de três dias na Câmara em respeito ao colega.

"Trata-se de uma pessoa que tinha e sempre terá minha consideração. Eu aprendi muito com ele na Câmara", destacou o presidente, ao afirmar que recebeu com muita tristeza a notícia de falecimento de Alan.

ACM Neto e Alan Sanches 1 de 8

“Ele foi um amigo pessoal que cultivamos em nossa caminhada política. Foi vereador e presidente da Câmara e conhecia como poucos a nossa cidade”, disse Muniz, ao destacar ainda que Alan, pai do vereador Duda Sanches, deixa uma lacuna insuperável na política baiana.

“Dotado de humor fino e de uma delicadeza singular, Alan deixará exemplo de caráter, cordialidade e coragem”, completou Carlos Muniz. “Nos resta externar nossa plena solidariedade a Duda e a toda a família, que chora a perda desse grande amigo que a política nos deu. Vá em paz amigo, aqui ficamos mais tristes por sua precoce partida”, completou.