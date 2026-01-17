Câmara Municipal de Salvador decreta luto de três dias após morte de Alan Sanches

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 14:36
O presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Carlos Muniz, lamentou a morte do deputado estadual e médico Alan Sanches, vítima de um infarto na madrugada deste sábado (17). Muniz declarou luto de três dias na Câmara em respeito ao colega.
"Trata-se de uma pessoa que tinha e sempre terá minha consideração. Eu aprendi muito com ele na Câmara", destacou o presidente, ao afirmar que recebeu com muita tristeza a notícia de falecimento de Alan.
ACM Neto e Alan Sanches
“Ele foi um amigo pessoal que cultivamos em nossa caminhada política. Foi vereador e presidente da Câmara e conhecia como poucos a nossa cidade”, disse Muniz, ao destacar ainda que Alan, pai do vereador Duda Sanches, deixa uma lacuna insuperável na política baiana.
“Dotado de humor fino e de uma delicadeza singular, Alan deixará exemplo de caráter, cordialidade e coragem”, completou Carlos Muniz. “Nos resta externar nossa plena solidariedade a Duda e a toda a família, que chora a perda desse grande amigo que a política nos deu. Vá em paz amigo, aqui ficamos mais tristes por sua precoce partida”, completou.
Allan Sanches faleceu na manhã deste sábado (17). Ele sofreu um infarto, chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.