LUTO

'Parceiro extraordinário e um amigo de todas as horas', diz Bruno Reis sobre Alan Sanches

Deputado estadual morreu após sofrer um infarto na madrugada deste sábado (17)

Millena Marques

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 14:01

Alan Sanches e Bruno Reis Crédito: Reprodução/Instagram

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, lamentou a morte do deputado estadual Alan Sanches, que sofreu um infarto na madrugada deste sábado (17) e não resistiu. Em nota, o gestor municipal ressaltou a relevância do parlamentar para a política baiana e sua trajetória marcada pelo compromisso com a vida pública.

“Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do deputado estadual Alan Sanches, um amigo querido e um dos quadros mais qualificados da política baiana. A Bahia perde hoje um homem público dedicado, um médico de reputação inigualável e a sua família perde um homem extraordinário”, afirmou o prefeito.

Alan Sanches 1 de 4

A amizade entre Bruno e Alan se aprofundou no período em que atuaram juntos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). “Alan e eu fomos colegas na Assembleia Legislativa da Bahia, e sempre compartilhamos reflexões, projetos e pensamentos em comum sobre os caminhos para Salvador e para a Bahia. Sempre foi um parceiro extraordinário de nossa gestão e um amigo de todas as horas. A sua postura séria, seu equilíbrio e sua coragem em defender aquilo que acreditava sempre mereceram meu respeito e minha admiração”, declarou.

Bruno Reis destacou ainda o período em que Alan foi presidente da Câmara Municipal e a passagem recente dele como líder da oposição na Alba. O prefeito prestou uma mensagem de conforto à família.

“Neste momento de muita dor, peço a Deus que conforte o coração de seus familiares, amigos e de todos aqueles que foram tocados por sua atuação pública e pelo seu exemplo de integridade. Deixo um abraço muito especial a Duda, Leo, Vitor e Bruna, filhos de Alan. A Bahia perde um grande parlamentar, nosso partido perde um grande quadro e eu perco um grande amigo”, completou.