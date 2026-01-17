Acesse sua conta
'Parceiro extraordinário e um amigo de todas as horas', diz Bruno Reis sobre Alan Sanches

Deputado estadual morreu após sofrer um infarto na madrugada deste sábado (17)

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 14:01

Alan Sanches e Bruno Reis
Alan Sanches e Bruno Reis Crédito: Reprodução/Instagram

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, lamentou a morte do deputado estadual Alan Sanches, que sofreu um infarto na madrugada deste sábado (17) e não resistiu. Em nota, o gestor municipal ressaltou a relevância do parlamentar para a política baiana e sua trajetória marcada pelo compromisso com a vida pública.

“Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do deputado estadual Alan Sanches, um amigo querido e um dos quadros mais qualificados da política baiana. A Bahia perde hoje um homem público dedicado, um médico de reputação inigualável e a sua família perde um homem extraordinário”, afirmou o prefeito.

A amizade entre Bruno e Alan se aprofundou no período em que atuaram juntos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). “Alan e eu fomos colegas na Assembleia Legislativa da Bahia, e sempre compartilhamos reflexões, projetos e pensamentos em comum sobre os caminhos para Salvador e para a Bahia. Sempre foi um parceiro extraordinário de nossa gestão e um amigo de todas as horas. A sua postura séria, seu equilíbrio e sua coragem em defender aquilo que acreditava sempre mereceram meu respeito e minha admiração”, declarou.

Bruno Reis destacou ainda o período em que Alan foi presidente da Câmara Municipal e a passagem recente dele como líder da oposição na Alba. O prefeito prestou uma mensagem de conforto à família.

“Neste momento de muita dor, peço a Deus que conforte o coração de seus familiares, amigos e de todos aqueles que foram tocados por sua atuação pública e pelo seu exemplo de integridade. Deixo um abraço muito especial a Duda, Leo, Vitor e Bruna, filhos de Alan. A Bahia perde um grande parlamentar, nosso partido perde um grande quadro e eu perco um grande amigo”, completou.

Médico formado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, Alan Sanches construiu uma trajetória política marcada pela dedicação ao serviço público. Foi vereador de Salvador, presidente da Câmara Municipal, deputado estadual por quatro mandatos e líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia. À frente de cada função, destacou-se pelo diálogo, firmeza e compromisso institucional.

Tags:

Bruno Reis acm Neto Alan Sanches

