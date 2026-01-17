Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alba decreta luto de três dias após morte de Alan Sanches

Deputado estadual morreu após sofrer um infarto neste sábado (17)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 15:33

Líder da oposição na Alba, Alan Sanches
Alan Sanches Crédito: Vaner Casaes /Alba

Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a deputada Ivana Bastos lamentou o falecimento do deputado estadual Alan Sanches e decretou lutou de três dias. O parlamentar faleceu na madrugada deste sábado (17) após sofrer um infarto.

“A Bahia está de luto. É uma grande perda para a política baiana e brasileira, já que ele se preparava para disputar uma cadeira na Câmara Federal", disse Ivana.

Alan Sanches

Alan Sanches por Reprodução
Alan Sanches por Reprodução
Alan Sanches por Reprodução
Alan Sanches por Reprodução
1 de 4
Alan Sanches por Reprodução

"Hoje meu coração está em silêncio e em dor. Alan sempre foi um companheiro de longas datas, parte da minha caminhada e da minha história. Chegamos juntos ao PSD, dividimos o dia a dia no parlamento sempre com muito carinho, respeito, diálogo e consideração mútua”, lembrou a chefe do Legislativo baiano.

Alan Sanches foi vítima de um infarto. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. O velório será a partir das 17h deste sábado, no Salão Nobre da Alba. O corpo será sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, neste domingo (18), às 14h. Antes do sepultamento, haverá uma missa na Alba, às 9h.

Leia mais

Imagem - Duda Sanches se despede do pai Alan Sanches com homenagem emocionante: 'Me ensinou a viver'

Duda Sanches se despede do pai Alan Sanches com homenagem emocionante: 'Me ensinou a viver'

Imagem - Câmara Municipal de Salvador decreta luto de três dias após morte de Alan Sanches

Câmara Municipal de Salvador decreta luto de três dias após morte de Alan Sanches

Imagem - 'Parceiro extraordinário e um amigo de todas as horas', diz Bruno Reis sobre Alan Sanches

'Parceiro extraordinário e um amigo de todas as horas', diz Bruno Reis sobre Alan Sanches

Atualmente filiado ao União Brasil, Alan exercia mandato na Assembleia Legislativa da Bahia, onde atuava como líder da oposição. Nos bastidores, ele também se articulava para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas próximas eleições.

Dirigindo-se aos familiares e amigos, Ivana declarou: “Peço a Deus que conforte o coração de seus familiares, amigos e de todos que hoje sentem essa dor tão profunda. Que Alan seja recebido com luz e paz, e que sua memória siga viva entre nós, como exemplo de humanidade e respeito”.

Tags:

Alba Alan Sanches

Mais recentes

Imagem - Políticos baianos lamentam morte do deputado estadual Alan Sanches: 'A Bahia está de luto'

Políticos baianos lamentam morte do deputado estadual Alan Sanches: 'A Bahia está de luto'
Imagem - Duda Sanches se despede do pai Alan Sanches com homenagem emocionante: 'Me ensinou a viver'

Duda Sanches se despede do pai Alan Sanches com homenagem emocionante: 'Me ensinou a viver'
Imagem - Câmara Municipal de Salvador decreta luto de três dias após morte de Alan Sanches

Câmara Municipal de Salvador decreta luto de três dias após morte de Alan Sanches

MAIS LIDAS

Imagem - Última entrevista de Alan Sanches foi na Lavagem do Bonfim, quando cravou ACM Neto como candidato
01

Última entrevista de Alan Sanches foi na Lavagem do Bonfim, quando cravou ACM Neto como candidato

Imagem - Erlan Bastos morreu de quê? Entenda o que é a tuberculose peritoneal, como evitar e os sintomas
02

Erlan Bastos morreu de quê? Entenda o que é a tuberculose peritoneal, como evitar e os sintomas

Imagem - Morre Alan Sanches, deputado estadual e ex-presidente da Câmara de Salvador, aos 58 anos
03

Morre Alan Sanches, deputado estadual e ex-presidente da Câmara de Salvador, aos 58 anos

Imagem - Bloco anuncia cancelamento de desfile na segunda-feira de Carnaval em Salvador
04

Bloco anuncia cancelamento de desfile na segunda-feira de Carnaval em Salvador