POLÍTICA

Alba decreta luto de três dias após morte de Alan Sanches

Deputado estadual morreu após sofrer um infarto neste sábado (17)

Millena Marques

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 15:33

Alan Sanches Crédito: Vaner Casaes /Alba

Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a deputada Ivana Bastos lamentou o falecimento do deputado estadual Alan Sanches e decretou lutou de três dias. O parlamentar faleceu na madrugada deste sábado (17) após sofrer um infarto.

“A Bahia está de luto. É uma grande perda para a política baiana e brasileira, já que ele se preparava para disputar uma cadeira na Câmara Federal", disse Ivana.

"Hoje meu coração está em silêncio e em dor. Alan sempre foi um companheiro de longas datas, parte da minha caminhada e da minha história. Chegamos juntos ao PSD, dividimos o dia a dia no parlamento sempre com muito carinho, respeito, diálogo e consideração mútua”, lembrou a chefe do Legislativo baiano.

Alan Sanches foi vítima de um infarto. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. O velório será a partir das 17h deste sábado, no Salão Nobre da Alba. O corpo será sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, neste domingo (18), às 14h. Antes do sepultamento, haverá uma missa na Alba, às 9h.

Atualmente filiado ao União Brasil, Alan exercia mandato na Assembleia Legislativa da Bahia, onde atuava como líder da oposição. Nos bastidores, ele também se articulava para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas próximas eleições.