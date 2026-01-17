POLÍTICA

Duda Sanches se despede do pai Alan Sanches com homenagem emocionante: 'Me ensinou a viver'

Parlamentar, que também era médico, morreu após sofrer um infarto na madrugada deste sábado (17)

Millena Marques

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 14:57

Duda Sanches e Alan Sanches Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O vereador de Salvador Duda Sanches postou uma homenagem ao pai, o deputado estadual Alan Sanches, que morreu após sofrer um infarto na madrugada deste sábado (17). No Instagram, Duda destacou os ensinamentos e o legado deixado pelo pai.

"Meu pai foi o homem que me ensinou a viver. Com ele aprendi a amar o próximo, a fazer o bem sem olhar a quem, a agir com verdade, simplicidade e honestidade. Seus valores moldaram minha vida e a forma como enxergo o mundo", escreveu.

Duda ressaltou a trajetória de Alan como médico e homem publico. "Seu legado permanece na história da Bahia e no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Para mim, ele sempre será meu maior exemplo de caráter, fé e amor", disse.

Alan Sanches foi vítima de um infarto. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. O velório será a partir das 17h deste sábado, no Salão Nobre da Alba. O corpo será sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, neste domingo (18), às 14h. Antes do sepultamento, haverá uma missa na Alba, às 9h.

Atualmente filiado ao União Brasil, Alan exercia mandato na Assembleia Legislativa da Bahia, onde atuava como líder da oposição. Nos bastidores, ele também se articulava para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas próximas eleições.