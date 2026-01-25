POLÍTICA

'PT da Bahia virou as costas para os mais pobres', diz ACM Neto durante a Lavagem da Purificação

Festa homenageia a padroeira da cidade de Santo Amaro

'Santo Amaro é um dos berços da cultura baiana', disse ACM Neto Crédito: Divulgação

Vice-presidente nacional do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto participou na manhã deste domingo (25), em Santo Amaro, de uma das mais tradicionais manifestações de fé, cultura e música da Bahia, a Lavagem da Purificação. A festa, que acontece todos os anos, entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro, homenageia a padroeira da cidade, Nossa Senhora da Purificação.

“Santo Amaro é um dos berços da cultura baiana e manter as suas tradições é muito importante porque isso perpetua a história da cidade, constrói o futuro, dialoga com nossas raízes. Estou muito feliz de participar mais uma vez da festa, ao lado de tantos amigos, ao lado do prefeito Flaviano Bomfim, que está realizando um grande trabalho e conta com o apoio da população “, afirmou ACM Neto.

Antes de caminhar pelas principais ruas e avenidas de Santo Amaro, ACM Neto visitou a sede da Sociedade Filarmônica Lira dos Artistas, fundada em 1808. No casarão de dois andares, Neto conversou com os músicos e elogiou a importância do trabalho de cada um. “Vocês são responsáveis por manter uma tradição de mais de dois séculos e que coloca Santo Amaro como referência cultural na Bahia, no Brasil e em muitos outros países”.

Em entrevista a uma emissora de rádio local, ACM Neto afirmou que, após 20 anos, o PT da Bahia virou as costas para as pessoas mais pobres. “Quem vê os baianos sendo assaltados e assassinatos todos os dias, pessoas trancadas dentro de casa porque têm medo da violência, milhares de vítimas do crime organizado, do tráfico de drogas e do banditismo, pessoas morrendo nos corredores dos hospitais à espera da regulação, tudo isso mostra que o PT baiano deixou de lado o cuidado com a vida das pessoas e que não está nem aí para quem precisa. A face principal deste caos a gente vê todos os dias na saúde e segurança pública, que são os dois maiores problemas enfrentados pelos baianos”.