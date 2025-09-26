CONFIRA CONDIÇÕES

Feirão da Casa Própria terá imóveis a partir de R$ 199 mil e descontos exclusivos em Salvador

Mais de três mil unidades são anunciadas

Esther Morais

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11:15

Feirão da Casa Própria reúne condições especiais para compra de imóvel em Salvador e RMS Crédito: Fachada do Cedro e ambiente interno: Felipe Miranda Condomínio em construção: Divulgação

O sonho da compra de um imóvel pode estar mais perto para quem está nessa busca. O Feirão da Casa Própria em Salvador será entre os dias 1º e 5 de outubro com mais de 3 mil unidades habitacionais com valores e partir de R$ 199 mil e descontos exclusivos, além de taxas mais baixas e subsídio do governo de até R$55 mil.

A iniciativa é da Inteligência Imobiliária (Imob) e acontece das 08h às 20h, em sua sede na Avenida Paralela (Rua Luiz Eduardo Magalhães, s/n, antes do Parque de Exposições).

O evento conta com 13 construtoras apresentando seus catálogos, com apartamentos em Alphaville, Areia Branca, Armação, Brotas, Cajazeiras, Caminho das Árvores, Cidade Jardim, Costa Azul, Horto Florestal, Itaigara, Itapuã, Jaguaribe, Mussurunga, Ondina, Paralela, Patamares, Pernambués, Piatã, Pituaçu, Pituba, Rio Vermelho, São Cristóvão, São Rafael, STIEP e Vila Canária.

Durante cinco dias, os visitantes terão acesso a um catálogo com empreendimentos recém-lançados, em pré-lançamento, na planta ou prontos para morar, nas tipologias studio, um quarto e sala, e de dois, três e quatro quartos, das construtoras 3i, Amil, Concreta, Direcional, Gráfico, Kubo, Moura Dubeux, MRV, LSN, Pejota, Sertenge, Stanza e Tenda.

“O diferencial é que, durante esse tipo de evento, as empresas concentram suas melhores condições comerciais especificamente para a ocasião, oferecendo descontos exclusivos. E, além disso, você conta com a possibilidade do subsídio do governo de até R$55 mil”, conta Nane Brandão, diretora do Imob.

O local terá óculos de realidade virtual, TVs interativas, maquetes e especialistas que podem ajudar o visitante a ter um conhecimento mais aprofundado sobre os imóveis à venda. A imobiliária também vai disponibilizar um carro por aplicativo, custeado pelo evento, para levar o visitante até o empreendimento que ele estiver analisando.

“As oportunidades são variadas, com imóveis que vão de R$ 199 mil até R$ 3 milhões, atendendo desde quem busca o primeiro apartamento dentro do programa Minha Casa Minha Vida, quem deseja mudar para um imóvel maior, ou até quem procura investir em studios e unidades de um quarto com alta vocação para locação e rentabilidade”, antecipa Nane Brandão.

O imóvel mais barato fica em Areia Branca e custa R$199 mil. O Farol da Barra tem 38 blocos, com apartamentos com 40,53m², dois quartos, em um prédio de quatro andares e quatro apartamentos por andar. Conta com gás individualizado, portaria 24 horas, área fitness externa, playground kids, playground baby, churrasqueira gourmet, salão de festas com coworking, bicicletário, funcional externo, praça de jogos e carro compartilhado — um carro de locadora que fica à disposição dos moradores, que podem reservar por aplicativo ou sistema online, tarifas por hora, por minuto ou por quilômetro, ajudando a reduzir o número de carros nas ruas, custo de manutenção, consumo de combustível, poluição e uso de espaço para estacionamento. Em fase de construção, a previsão é de conclusão da obra em outubro de 2026.