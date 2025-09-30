CRIME

Professor de boxe é executado a tiros no meio da rua em Salvador

Crime foi registrado no bairro de Dom Avelar

Wendel de Novais

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 07:58

Jonas Biringa foi morto a tiros em Dom Avelar Crédito: Reprodução

Um professor de boxe identificado como Jonas Santos Machado, 44 anos, que é mais conhecido como Jonas Biringa, foi executado em via pública no bairro de Dom Avelar, em Salvador, na noite de segunda-feira (29). O caso assustou moradores do bairro, principalmente, por Biringa ser uma pessoa conhecida e querida na comunidade.

De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), agentes da 47ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para o caso por volta das 21h17 em razão de um homem morto na Rua dos Maristas. Ao chegar no local, constataram que Jonas tinha sido alvos de disparos e já não apresentava mais sinais vitais.

Professor de boxe foi morto em Dom Avelar

Biringa atuava com professor de boxe há anos e tinha um projeto chamado ‘Boxe Comunidade’ em que dava aulas da prática esportiva para pessoas de diferentes idades. Nas redes sociais, ele compartilhava a rotina de aulas que aconteciam em Dom Avelar três vezes por semana, nas segundas, quartas e sextas.

A Associação de Moradores do Bairro de Dom Avelar (AMDA) se manifestou sobre a morte de Biringa, lamentando o crime. “A nossa associação se despede de um dos homens do coração mais lindo que já passou por essa comunidade. O nosso professor de boxe, Jonas Biringa. Até a eternidade, amigo”, publicou a AMDA.

Alunos e amigos, desolados, se despediram dele pelo perfil do Boxe Comunidade em uma rede social. “Meu amigo e irmão, agradeço a Deus pela oportunidade que ele me deu de lhe conhecer e conviver com você. Saudades eternas”, escreve um seguidor.