COLISÃO LATERAL

Acidente entre ônibus e carreta deixa um morto e cinco feridos em estrada da Bahia

Caso foi registrado na madrugada de domingo (5)

Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 08:45

Ônibus e carreta bateram na região de Riachão das Neves Crédito: Reprodução

Um acidente de grandes proporções foi registrado na BR-135, no trecho de Riachão das Neves, no oeste da Bahia, na madrugada de domingo (5). Na ocorrência, um ônibus e uma carreta bateram, deixando uma pessoa morta e cinco pessoa feridas, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações iniciais, o ônibus bateu na traseira da carreta, que estava carregada por brita, no início de uma subida de serra. Não se sabe ainda o que teria causado o acidente, mas a colisão foi tão forte que destruiu parte da lateral do ônibus. Após a batida, a via precisou ser interditada momentaneamente pela PRF.

Ônibus e carreta bateram na região de Riachão das Neves 1 de 4