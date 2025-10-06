Acesse sua conta
Acidente entre ônibus e carreta deixa um morto e cinco feridos em estrada da Bahia

Caso foi registrado na madrugada de domingo (5)

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 08:45

Ônibus e carreta bateram na região de Riachão das Neves
Crédito: Reprodução

Um acidente de grandes proporções foi registrado na BR-135, no trecho de Riachão das Neves, no oeste da Bahia, na madrugada de domingo (5). Na ocorrência, um ônibus e uma carreta bateram, deixando uma pessoa morta e cinco pessoa feridas, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações iniciais, o ônibus bateu na traseira da carreta, que estava carregada por brita, no início de uma subida de serra. Não se sabe ainda o que teria causado o acidente, mas a colisão foi tão forte que destruiu parte da lateral do ônibus. Após a batida, a via precisou ser interditada momentaneamente pela PRF.

Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região de Riachão das Neves. O corpo da vítima fatal passou por perícia e foi retirado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos que foram transferidos para as unidades de saúde.

