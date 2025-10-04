Acesse sua conta
Após prisão de deputado, presidente da Alba diz que deliberará sobre medidas legais a serem adotadas

Alvo da operação que investiga uma organização criminosa com atuação em Feira de Santana, parlamentar se entregou nessa sexta-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 07:04

Binho Galinha, deputado estadual
Binho Galinha, deputado estadual Crédito: Agência Alba

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputada Ivana Bastos, emitiu uma nota informando que a Casa aguardará a manifestação oficial da Justiça em relação à prisão do deputado estadual Binho Galinha (PRD), que ocorreu nessa sexta-feira (3). Ele estava foragido desde quarta-feira (1º), quando foi alvo da operação Estado Anômico, que investiga uma organização criminosa com atuação em Feira de Santana. "Dessa forma, no retorno do expediente na próxima segunda-feira (6), a Assembleia deliberará sobre as medidas legais a serem adotadas".

O comunicado informa ainda que, a presidência, quando notificada da prisão, encaminhará à Procuradoria Jurídica da Casa, que emitirá parecer sobre as medidas internas cabíveis, em conformidade com a constituição, as leis, e o regimento interno da Casa Legislativa. "A Assembleia Legislativa da Bahia manterá sua atuação pautada pela transparência, imparcialidade e pelo respeito ao Estado Democrático de Direito", diz o comunicado.

O deputado estadual Binho Galinha está preso em Salvador após se entregar ao Ministério Público da Bahia (MP-BA). A defesa do parlamentar nega que ele tenha cometido crimes e diz que Binho Galinha tem colaborado com as investigações. Binho Galinha se entregou ao MP-BA em Feira de Santana e foi conduzido pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) para Salvador, onde está preso. Além dele, a esposa, o filho e outras oito pessoas, incluindo quatro policiais militares, também foram presos.

"O parlamentar reforça que tem colaborado com as autoridades desde o início das investigações e reafirma sua confiança na Justiça, destacando que todos os fatos serão devidamente esclarecidos ao longo do processo", diz a nota enviada pela defesa do deputado. Os advogados afirmam que a ordem de prisão contra o deputado foi proferida por autoridade judicial incompetente para julgar o caso. A defesa afirma ainda que o parlamentar não esteve foragido. "Todas as medidas judiciais cabíveis serão tomadas para restabelecer a legalidade e para que os responsáveis por todos os abusos e pelas ilegalidades cometidas sejam devidamente responsabilizados", afirma.

Segundo investigações das operações 'El Patrón' e 'Estado Anômico', o grupo criminoso é responsável por delitos como lavagem de dinheiro, obstrução da justiça, jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada, comércio ilegal de armas, usurpação de função pública, embaraço a investigações e tráfico de drogas.

