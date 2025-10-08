Acesse sua conta
Ex-vereador preso por matar jovem atropelado na Bahia dirigiu embriagado e estava com arma da polícia

Paulo Caldeirão passou por audiência de custódia na terça-feira (7)

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 08:07

Ex-vereador Paulão do Caldeirão
Crédito: Reprodução

O ex-vereador de Feira de Santana, Josse Paulo Pereira Barbosa, conhecido como Paulão do Caldeirão, que foi preso por atropelar e matar um jovem no bairro de Santo Antônio dos Prazeres, passou por audiência de custódia na terça-feira (7). Na sessão, ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, já que polícia concluiu que ele dirigia embriagado no atropelamento e ainda estava com arma de uso da polícia.

“No presente caso, o comportamento do autuado revela muito mais do que simples embriaguez, um descuido ou uma ingênua confiança em evitar o resultado. O autuado dirigia embriagado, armado com uma pistola de uso restrito, em via pública, durante a noite, em local de intenso fluxo, e tentou fugir após atropelar duas pessoas, uma delas falecendo no local”, apontou o relatório policial do caso.

Questionado sobre a posse da pistola, o ex-vereador chegou a se apresentar como CAC, mas o armamento é de uso exclusivo da polícia. De acordo com informações do processo do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), as circunstâncias indicam uma conduta de Paulão que foi arriscada e que ignorou o perigo que criava para as pessoas ao dirigir embriagado e ainda andar em posse de arma sem autorização.

Por conta disso, a juíza Marcele Coutinho decidiu converter a prisão flagrante em preventiva, mantendo Paulão preso. A magistrada negou ainda o pedido da defesa do ex-vereador, que alegou que o suspeito estava ‘extremamente debilitado por motivo de doença grave’. O pedido foi negado, considerando o laudo médico apontam que o ex-vereador está em um bom estado de saúde.

