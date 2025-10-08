CRIME

Ex-vereador preso por matar jovem atropelado na Bahia dirigiu embriagado e estava com arma da polícia

Paulo Caldeirão passou por audiência de custódia na terça-feira (7)

Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 08:07

Ex-vereador Paulão do Caldeirão Crédito: Reprodução

O ex-vereador de Feira de Santana, Josse Paulo Pereira Barbosa, conhecido como Paulão do Caldeirão, que foi preso por atropelar e matar um jovem no bairro de Santo Antônio dos Prazeres, passou por audiência de custódia na terça-feira (7). Na sessão, ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, já que polícia concluiu que ele dirigia embriagado no atropelamento e ainda estava com arma de uso da polícia.

“No presente caso, o comportamento do autuado revela muito mais do que simples embriaguez, um descuido ou uma ingênua confiança em evitar o resultado. O autuado dirigia embriagado, armado com uma pistola de uso restrito, em via pública, durante a noite, em local de intenso fluxo, e tentou fugir após atropelar duas pessoas, uma delas falecendo no local”, apontou o relatório policial do caso.

Questionado sobre a posse da pistola, o ex-vereador chegou a se apresentar como CAC, mas o armamento é de uso exclusivo da polícia. De acordo com informações do processo do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), as circunstâncias indicam uma conduta de Paulão que foi arriscada e que ignorou o perigo que criava para as pessoas ao dirigir embriagado e ainda andar em posse de arma sem autorização.