Gringo pouco utilizado marca gol em treino na reapresentação do Vitória

O equatoriano Kike Saverio balançou as redes em coletivo nesta quinta-feira (6)

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19:52

Kike Saverio balançou as redes em coletivo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Sem muito tempo para celebrar a vitória sobre o Internacional, o Vitória já voltou o foco para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. No domingo (9), às 16h, o Rubro-Negro enfrenta o Botafogo, no Barradão, pela 33ª rodada da Série A. Na tarde desta quinta-feira (6), o elenco se reapresentou no CT Manoel Pontes Tanajura e iniciou a preparação para o confronto.

Os titulares da partida contra o Colorado realizaram atividades regenerativas, enquanto os demais participaram de um coletivo, reforçado por jogadores das categorias de base. O treino terminou com vitória do time que vestia coletes, por 1x 0, gol marcado pelo equatoriano Kike Saverio — última contratação do clube na temporada e que soma, até o momento, apenas 37 minutos em campo com a camisa rubro-negra.

Apesar do bom momento vivido pela equipe, o técnico Thiago Carpini terá problemas para escalar o time. A lista de desfalques é extensa: o zagueiro Edu está fora após sofrer uma pancada na cabeça contra o Inter, o que acionou o protocolo de concussão; Lucas Halter também não pode atuar por questões contratuais, já que pertence ao Botafogo. Além deles, Camutanga, Baralhas e Dudu cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

A principal novidade é o retorno do zagueiro Zé Marcos, que volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão. No departamento médico, seguem em recuperação Lucas Arcanjo (fora da temporada), Cáceres, Claudinho, Rúben Ismael, Fabri, Jamerson e Alexandre Fintelman.