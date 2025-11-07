INÍCIO ARRASADOR

Com 50% de aproveitamento, Jair Ventura quebra recorde no Vitória e se aproxima de permanência

Treinador do Leão foi contratado com a missão de conseguir a permanência na primeira divisão

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 05:00

Jair Ventura tem 50% de aproveitamento sob o comando do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A fama de “bombeiro dos desesperados” já pairava sobre Jair Ventura antes da chegada ao Vitória, mas o início de trabalho do treinador em Salvador já recolocou o clube na briga contra a zona de rebaixamento. Após superar o Internacional dentro do Barradão, o clube rubro-negro novamente voltou à disputa para permanecer na primeira divisão em 2026.

O resultado diante do Colorado foi celebrado por Jair Ventura, que destacou a volta do time à luta desde que assumiu o clube. “Estamos vivíssimos, e hoje jogando bem e vencendo. Não sei o que vai acontecer no final, não sei quem vai cair, mas o que importante é a gente estar fora. Espero que a gente possa sair da zona para não mais voltar. Mas se acontecer, vamos seguir com o mesmo empenho e dedicação”, disse durante entrevista coletiva.

Jair Ventura, treinador do Vitória 1 de 5

Evitar a queda passa por manter o bom desempenho da equipe sob o comando do treinador. Em oito partidas à frente do Vitória, o Leão saiu com os três pontos em metade dos confrontos, enquanto perdeu os outros quatro jogos. Mantendo o aproveitamento de 50%, os rubro-negros encaminhariam a permanência na primeira divisão.

Com seis rodadas restantes para o final da competição, 18 pontos ainda estão em disputa. Uma manutenção do aproveitamento conquistado por Jair Ventura renderia mais nove pontos ao Vitória, que terminaria o Campeonato Brasileiro com 43 pontos. Segundo cálculos do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os times que terminarem a Série A com essa pontuação tem 15% de probabilidade de cair para a segunda divisão.

Desde que Jair Ventura chegou ao Vitória, a missão estabelecida foi clara. O treinador precisava assumir um clube na zona de rebaixamento e terminar a competição fora do Z-4, repetindo o que já fez no Botafogo, no Sport e no Juventude. Ao fim da 24ª rodada, quando assumiu o comando técnico do Leão, o time ocupava a 17ª colocação, com 22 pontos.

Com apenas 30,4% de aproveitamento nas 24 primeiras rodadas, o Vitória precisaria reinventar seu desempenho e alcançar 50% de aproveitamento nas últimas 14 rodadas, somando mais 21 pontos para chegar aos 43. A meta é seguida à risca pelos rubro-negros, que tinham apenas quatro vitórias até a chegada do treinador.

Na visão de Jair Ventura, trabalhar a parte psicológica dos atletas foi fundamental para reagir e buscar a “virada de chave”. “O ser humano tende a relaxar um pouco e temos que cuidar disso. Todos os jogos são muito equilibrados. A gente tem jogado bem, tem sido competitivo, equilibrado. Conseguimos mais uma vitória importante, e temos que nos manter no caminho da competitividade. Se o Vitória não jogar 100%, não vai dar certo”, deu o recado.

Parte do trabalho mental citado pelo treinador foi a recuperação de atletas que estavam em baixa. Nomes como Neris, Willian Oliveira, Lucas Braga, Carlinhos e Dudu voltaram a entrar em campo e ganhar minutos pelo Leão, enquanto Raúl Cáceres e Ramon reforçaram as suas titularidades ao melhorarem de desempenho com o treinador.