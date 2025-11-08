ATENÇÃO REDOBRADA

17 dias depois, Bahia reencontra Internacional com missão de voltar a vencer fora de casa

Confronto contra os gaúchos ocorre neste sábado (8), a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 05:00

Everton Ribeiro pode voltar ao time titular do Bahia diante do Internacional Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia como mandante é diferente do Bahia como visitante. Em casa, os tricolores aproveitam a força da torcida na Arena Fonte Nova, tanto que o clube tem o melhor aproveitamento como mandante do Brasileirão. No entanto, o problema do time é o desempenho fora de seu estádio. Para voltar a vencer como visitante, o Esquadrão encara o Internacional neste sábado (8), quando viaja ao Beira-Rio para disputar a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor não vence um confronto disputado fora de casa desde o dia 16 de agosto, quando superou o Corinthians por 2x1 na Neo Química Arena, em partida válida pela 20ª rodada. Desde então, o Bahia jogou mais sete confrontos como visitante, perdendo seis e empatando um. O clube, inclusive, foi derrotado nos últimos cinco jogos disputados nesta condição, igualando a marca negativa de 2018, quando perdeu para Internacional, Sport, Palmeiras, Flamengo e Paraná.

Veja como foi Atlético-MG x Bahia 1 de 10

Como visitante, o Bahia conquistou apenas 13 pontos em 16 jogos na Série A da atual temporada, o que resulta em um aproveitamento de 27%. Os três triunfos, quatro empates e nove derrotas deixam o Esquadrão como 14ª na lista de melhores visitantes. Na opinião do volante Erick, a postura do clube precisa melhorar para continuar competindo pela vaga direta na Libertadores.

“Acho que o torcedor está cansado de desculpas. A gente também. É difícil você ter o melhor aproveitamento do campeonato dentro de casa e, fora de casa, um aproveitamento tão ruim. Isso acaba nos prejudicando”, desabafou.

Tem mais um jogo fora de casa. A gente precisa achar uma maneira de conquistar pontos fora, que é de suma importância para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que é classificar para a Libertadores de forma direta Erick Volante do Bahia

O Bahia começa a rodada na 5ª posição, que agora garante vaga direta para a Copa Libertadores pela garantia de um campeão brasileiro. No entanto, um novo revés como visitante poderia derrubar o Tricolor para a 7ª colocação, já que o clube baiano pode ser superado por Botafogo e Fluminense. Só um triunfo interessa e a inspiração pode ser o confronto entre as duas equipes disputado há duas semanas, quando o Esquadrão superou o Colorado por 1x0.

Para continuar à frente dos adversários na briga pela competição internacional, o Bahia vai precisar acabar com um jejum de 11 anos, já que não vence os gaúchos no Rio Grande do Sul desde a Copa Sul-Americana de 2014. Na ocasião, os zagueiros Lucas Fonseca e Diego Macedo marcaram para o Tricolor.

Para o confronto, o treinador Rogério Ceni não vai contar com os lesionados Gabriel Xavier, Kayky, Gilberto e Sanabria, além do zagueiro Kanu, que foi expulso diante do Atlético-MG. Em contrapartida, Ceni terá os retornos do volante Caio Alexandre e do zagueiro Ramos Mingo. A expectativa é de que o defensor argentino volte ao time titular.