Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Enem 2025 começa neste domingo; saiba horários, regras e o que levar

Tudo que você precisa saber antes da prova deste domingo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 08:16

Enem
Enem Crédito: Paulo Pinto/ABr

Os mais de 4,8 milhões de candidatos que farão o Enem 2025 devem ficar atentos aos horários e regras do exame, que começa neste domingo (9). As provas serão aplicadas em duas etapas, nos dias 9 e 16 de novembro, com exceção das cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, onde a aplicação foi remarcada para 30 de novembro e 7 de dezembro.

Nos dois dias de exame, os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h — após esse horário, ninguém poderá entrar. As provas começam pontualmente às 13h30, seguindo o horário oficial de Brasília.

10 apostas de temas para a Redação do Enem 2025

Um dos temas que os professores apostam é 'Os desafios da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho' por Paulo Pinto/Agência Brasil
Um tema possível é 'Os desafios da promoção da saúde mental entre adolescentes na era digital' por Paulo Pinto/Agência Brasil
Um tema sugerido pelos professores é 'Educação socioambiental e justiça racial: caminhos para a equidade ambiental no Brasil' por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Uma aposta dos professores é: Inclusão de pessoas com deficiência, abordando acessibilidade, educação e mercado de trabalho por Rovena Rosa/Agência Brasil
Uma possibilidade para a redação é Envelhecimento da população brasileira, com seus desafios para saúde, previdência e inclusão por Paulo Pinto/Agência Brasil
Um possível tema é: Desigualdade habitacional e acesso à moradia, um problema urbano crescente por Valter Campanato/Agência Brasil
Uma aposta para a redação é 'Mudanças climáticas e sustentabilidade, com foco em ações individuais e coletivas' por Paulo Pinto/Agência Brasil
Uma aposta para a redação do Enem 2025 é: Desinformação e fake news, especialmente em tempos de redes sociais e polarização por Paulo Pinto/Agência Brasil
Outra aposta é 'A efetivação do direito à moradia digna e à cidade no Brasil contemporâneo' por Bruno Peres/Agência Brasil
Uma aposta da redação é O lugar da cultura periférica nos museus: caminhos para a valorização da memória e da arte por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
1 de 10
Um dos temas que os professores apostam é 'Os desafios da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho' por Paulo Pinto/Agência Brasil

Horários e duração das provas

No primeiro domingo (9), os participantes terão 5 horas e 30 minutos para concluir a prova, que termina às 19h. No segundo dia (16), o tempo total será de 5 horas, com encerramento às 18h30.

A saída das salas é liberada apenas a partir das 15h30, mas sem o caderno de questões. Quem quiser levar o material consigo só poderá fazê-lo nos últimos 30 minutos de prova — ou seja, após as 18h30 no primeiro dia e depois das 18h no segundo.

Diferença de fuso horário

Nos estados com horário diferente de Brasília, o candidato precisa redobrar a atenção. No Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o exame começa às 12h30 no horário local.

No Acre, onde há duas horas a menos, a aplicação começa às 11h30.

Leia mais

Imagem - Enem 2025: saiba as regras e o que é permitido na prova de Redação deste domingo

Enem 2025: saiba as regras e o que é permitido na prova de Redação deste domingo

Imagem - Aprovados? Confira o aproveitamento de Bahia e Vitória em finais de semana do Enem

Aprovados? Confira o aproveitamento de Bahia e Vitória em finais de semana do Enem

Imagem - Ônibus de Salvador serão gratuitos nos dias de prova do Enem

Ônibus de Salvador serão gratuitos nos dias de prova do Enem

Estrutura do exame

O primeiro dia de provas reúne 90 questões objetivas, divididas entre Linguagens (com 40 de português e 5 de língua estrangeira, entre inglês ou espanhol), Ciências Humanas e a redação.

Já o segundo domingo terá outras 90 questões, dessa vez de Matemática e Ciências da Natureza.

Como confirmar o local de prova

Quem ainda não consultou o cartão de confirmação pode fazê-lo online para verificar o local de aplicação e evitar imprevistos no dia do exame.

Tags:

Enem

Mais recentes

Imagem - Amazon inicia bloqueio de aplicativos de IPTV piratas no Fire TV Stick

Amazon inicia bloqueio de aplicativos de IPTV piratas no Fire TV Stick
Imagem - Cor e número da sorte para este domingo (9 de novembro): o dia favorece o descanso e o amor

Cor e número da sorte para este domingo (9 de novembro): o dia favorece o descanso e o amor
Imagem - Tornado destruiu cidade no Paraná em 1 minuto, contam moradores

Tornado destruiu cidade no Paraná em 1 minuto, contam moradores

MAIS LIDAS

Imagem - Signos de Câncer, Libra e Peixes recebem um recado poderoso do Universo neste domingo (9 de novembro)
01

Signos de Câncer, Libra e Peixes recebem um recado poderoso do Universo neste domingo (9 de novembro)

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (9 de novembro) alerta 2 signos: fique atento ao comportamento de suas 'amizades'
02

Anjo da Guarda deste domingo (9 de novembro) alerta 2 signos: fique atento ao comportamento de suas 'amizades'

Imagem - Começa agora a melhor semana do ano (9 a 15 de novembro) para três signos; veja previsão
03

Começa agora a melhor semana do ano (9 a 15 de novembro) para três signos; veja previsão

Imagem - Anjo da Transformação chega para 4 signos: um novo começo te espera, deixe o passado ir embora
04

Anjo da Transformação chega para 4 signos: um novo começo te espera, deixe o passado ir embora