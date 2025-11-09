CHEGOU A HORA

Enem 2025 começa neste domingo; saiba horários, regras e o que levar

Tudo que você precisa saber antes da prova deste domingo

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 08:16

Enem Crédito: Paulo Pinto/ABr

Os mais de 4,8 milhões de candidatos que farão o Enem 2025 devem ficar atentos aos horários e regras do exame, que começa neste domingo (9). As provas serão aplicadas em duas etapas, nos dias 9 e 16 de novembro, com exceção das cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, onde a aplicação foi remarcada para 30 de novembro e 7 de dezembro.

Nos dois dias de exame, os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h — após esse horário, ninguém poderá entrar. As provas começam pontualmente às 13h30, seguindo o horário oficial de Brasília.

Horários e duração das provas

No primeiro domingo (9), os participantes terão 5 horas e 30 minutos para concluir a prova, que termina às 19h. No segundo dia (16), o tempo total será de 5 horas, com encerramento às 18h30.

A saída das salas é liberada apenas a partir das 15h30, mas sem o caderno de questões. Quem quiser levar o material consigo só poderá fazê-lo nos últimos 30 minutos de prova — ou seja, após as 18h30 no primeiro dia e depois das 18h no segundo.

Diferença de fuso horário

Nos estados com horário diferente de Brasília, o candidato precisa redobrar a atenção. No Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o exame começa às 12h30 no horário local.

No Acre, onde há duas horas a menos, a aplicação começa às 11h30.

Estrutura do exame

O primeiro dia de provas reúne 90 questões objetivas, divididas entre Linguagens (com 40 de português e 5 de língua estrangeira, entre inglês ou espanhol), Ciências Humanas e a redação.

Já o segundo domingo terá outras 90 questões, dessa vez de Matemática e Ciências da Natureza.

Como confirmar o local de prova