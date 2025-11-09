Acesse sua conta
Cor e número da sorte para este domingo (9 de novembro): o dia favorece o descanso e o amor

As energias do dia inspiram calma, gratidão e renovação emocional

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O domingo, dia 9 de novembro, traz uma atmosfera calma e sensível. É um bom momento para desacelerar, ouvir a intuição e se conectar ao que faz sentido de verdade. Cada signo recebe uma vibração única - descubra a cor e o número que fortalecem sua sorte e bem-estar.

Áries

Permita-se relaxar sem culpa. A força está em saber pausar quando o corpo pede descanso.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 7

Touro

Conversas afetuosas podem curar antigos mal-entendidos. Seja paciente com quem você ama.

Cor da sorte: Verde-musgo

Número da sorte: 15

Gêmeos

O domingo favorece reflexões e planejamentos para a semana. Coloque suas ideias no papel.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 12

Câncer

Tempo de cuidar de si e das emoções. Momentos de silêncio podem trazer respostas.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 9

Leão

A energia pede leveza e prazer. Faça algo apenas por diversão, sem pensar em resultados.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

Virgem

Pequenas pausas podem restaurar a clareza mental. Evite exigir demais de si neste domingo.

Cor da sorte: Areia

Número da sorte: 17

Libra

A harmonia em casa traz serenidade. Valorize gestos de carinho e momentos simples.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 4

Escorpião

Seu olhar está mais profundo e intuitivo. Aproveite para compreender melhor suas emoções.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 2

Sagitário

Amizades verdadeiras iluminam o dia. Um passeio ao ar livre pode renovar sua energia.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 14

Capricórnio

Um toque de introspecção pode te ajudar a redefinir metas. Valorize o silêncio.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 20

Aquário

O domingo favorece ideias criativas e soluções originais. Inspire-se no inesperado.

Cor da sorte: Verde-limão

Número da sorte: 8

Peixes

Um dia de forte conexão emocional e espiritual. Práticas leves podem trazer paz interior.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 11

