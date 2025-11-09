Cor e número da sorte para este domingo (9 de novembro): o dia favorece o descanso e o amor

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 09:00
O domingo, dia 9 de novembro, traz uma atmosfera calma e sensível. É um bom momento para desacelerar, ouvir a intuição e se conectar ao que faz sentido de verdade. Cada signo recebe uma vibração única - descubra a cor e o número que fortalecem sua sorte e bem-estar.
Áries
Permita-se relaxar sem culpa. A força está em saber pausar quando o corpo pede descanso.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 7
Touro
Conversas afetuosas podem curar antigos mal-entendidos. Seja paciente com quem você ama.
Cor da sorte: Verde-musgo
Número da sorte: 15
As 3 qualidades de cada signo
Gêmeos
O domingo favorece reflexões e planejamentos para a semana. Coloque suas ideias no papel.
Cor da sorte: Azul-marinho
Número da sorte: 12
Câncer
Tempo de cuidar de si e das emoções. Momentos de silêncio podem trazer respostas.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 9
Veja como é cada signo
Leão
A energia pede leveza e prazer. Faça algo apenas por diversão, sem pensar em resultados.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 5
Virgem
Pequenas pausas podem restaurar a clareza mental. Evite exigir demais de si neste domingo.
Cor da sorte: Areia
Número da sorte: 17
Libra
A harmonia em casa traz serenidade. Valorize gestos de carinho e momentos simples.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 4
Escorpião
Seu olhar está mais profundo e intuitivo. Aproveite para compreender melhor suas emoções.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 2
Sagitário
Amizades verdadeiras iluminam o dia. Um passeio ao ar livre pode renovar sua energia.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 14
Capricórnio
Um toque de introspecção pode te ajudar a redefinir metas. Valorize o silêncio.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 20
Aquário
O domingo favorece ideias criativas e soluções originais. Inspire-se no inesperado.
Cor da sorte: Verde-limão
Número da sorte: 8
Peixes
Um dia de forte conexão emocional e espiritual. Práticas leves podem trazer paz interior.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 11