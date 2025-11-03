Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nome da Japinha do CV não aparece em lista oficial de mortos em megaoperação

Imagens da suspeita morta circularam nas redes sociais após ação

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 09:56

Japinha do CV
Japinha do CV Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Foco de grande repercussão desde a megaoperação da polícia nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, a Japinha do Comando Vermelho (CV) não teve a morte confirmada pela polícia. Isso porque a instituição divulgou o nome de 115 dos 117 integrantes da facção que teriam morrido em confronto na noite domingo (2).

Entre eles, no entanto, não costa nenhum nome de mulher. Até o momento, a Japinha não teve a identidade completa revelada. Ela, virou tema de diversas matérias desde operação por ser linha de frente do CVter trocado mensagens com uma amiga antes de morrer e ter tido imagens do corpo vazadas após morte, o que gerou apelo da família.

Japinha do CV

Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
1 de 11
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais

Apelidada de “musa do crime”, ela foi morta de forma brutal após trocar tiros com policiais. No local, Japinha usava colete tático e roupa camuflada quando foi atingida por disparos de fuzil no rosto. Na estrutura da facção, a traficante atuava como soldado de linha de frente, participando diretamente dos confrontos armados.

Apesar de não ocupar posição de liderança, era conhecida nas comunidades dominadas pela facção por marcar presença nas principais trocas de tiros e por ser considerada pessoa de confiança da alta cúpula do CV.

Japinha era responsável por proteger rotas de fuga e pontos estratégicos de venda de drogas nas áreas controladas pela facção. Mesmo durante a operação, a resistência dela e de outros integrantes teria permitido a fuga de “Doca”, outro criminoso procurado.

O corpo da traficante foi encontrado próximo a um dos acessos principais da comunidade após horas de tiroteio.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Irmã da Japinha do CV faz apelo após morte da jovem em megaoperação: ‘Por favor, parem’

‘A bala tá comendo’: Japinha do CV mandou mensagens para amiga antes de morrer em megaoperação no Rio

Japinha do CV usou colete tático na mata e levou tiros no rosto em megaoperação no Rio de Janeiro

Morta em megaoperação no Rio, Japinha do CV era linha de frente da facção: 'Ela era bem cruel'

Morta com tiro no rosto em operação no Rio, Japinha do CV postava vídeos no TikTok; veja

Mensagens

Japinha trocou mensagens com uma amiga antes de ser morta. Por volta das 9h, enquanto estava dentro da mata, ela revelou que estava no meio de um tiroteio para evitar a chegada da polícia. As informações foram passadas por Japinha depois de receber uma ligação da amiga, que estava preocupada.

“Oi, não vamos ficar aqui, não. Eles estão aqui em cima de nós. A bala está comendo. Helicóptero tá aqui rodando”, informou. “Fica onde você tá, para de maluquice. Tá seguro aí?”, perguntou a amiga antes de não ser mais respondida. Após ser morta com um tiro no rosto, imagens delas começaram a circular pelas redes sociais.

A irmã da suspeita usou as redes sociais para fazer um desabafo. Em uma publicação, ela pediu que as pessoas parassem de publicar imagens da Japinha morta após ser atingida por um tiro de fuzil no rosto.

"Por favor, parem de postar as fotos dela morta. Eu e minha família estamos sofrendo muito. Esse perfil será usado para postar fotos dela feliz e sorrindo, em homenagem”, declarou a familiar, ressaltando que as redes sociais da Japinha seriam mantidas para preservar a memória dela para os parentes e amigos enlutados com a morte.

Leia mais

Imagem - Traficantes baianos reforçaram segurança do CV e tentaram 'proteger' complexos em megaoperação no Rio

Traficantes baianos reforçaram segurança do CV e tentaram 'proteger' complexos em megaoperação no Rio

Imagem - Saiba quem são os 16 traficantes baianos presos em megaoperação no Rio de Janeiro

Saiba quem são os 16 traficantes baianos presos em megaoperação no Rio de Janeiro

Imagem - Morte de baiano em megaoperação no Rio expõe conexão do CV entre os estados: veja onde facção está na Bahia

Morte de baiano em megaoperação no Rio expõe conexão do CV entre os estados: veja onde facção está na Bahia

Tags:

rio de Janeiro Polícia Morte Megaoperação Japinha do cv

Mais recentes

Imagem - Claro é condenada a pagar R$ 20 mil a vendedora feita refém em assaltos no trabalho

Claro é condenada a pagar R$ 20 mil a vendedora feita refém em assaltos no trabalho
Imagem - Inmet emite alerta de temporal para oito estados brasileiros

Inmet emite alerta de temporal para oito estados brasileiros
Imagem - Fim do IPTV? Entenda operação que tirou do ar mais de 30 streamings piratas

Fim do IPTV? Entenda operação que tirou do ar mais de 30 streamings piratas

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada