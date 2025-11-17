Acesse sua conta
João Guilherme nega comentário que viralizou sobre Bruna Marquezine e Shawn Mendes

Mensagem que teria sido enviada pelo ator viralizou nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 17:05

Bruna Marquezine e João Guilherme teriam reatado relacionamento
Bruna Marquezine e João Guilherme teriam reatado relacionamento Crédito: Reprodução | Instagram

Após Bruna Marquezine e o cantor Shawn Mendes, que esteve nos últimos dias em Salvador, serem vistos juntos, começaram a circular especulações que os dois estivessem juntos. Inclusive, uma mensagem que teria sido escrita por João Guilherme, ex-namorado que teria voltado com a atriz, foi veiculada, no entanto, o filho de Leonardo veio a público desmentir a informação.

Bruna Marquezine e João Guilherme

Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução
Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução/Redes Sociais
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução/ Redes Sociais
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução / Redes Sociais
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução / Redes Sociais
Bruna Marquezine e João Guilherme recebem serenata durante jantar em restaurante por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução/ Redes Sociais
Bruna Marquezine e João Guilherme aparecem juntos por Redes sociais
1 de 9
Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução

