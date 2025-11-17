CONFIRA

João Guilherme nega comentário que viralizou sobre Bruna Marquezine e Shawn Mendes

Mensagem que teria sido enviada pelo ator viralizou nas redes sociais

Bruna Marquezine e João Guilherme teriam reatado relacionamento Crédito: Reprodução | Instagram

Após Bruna Marquezine e o cantor Shawn Mendes, que esteve nos últimos dias em Salvador, serem vistos juntos, começaram a circular especulações que os dois estivessem juntos. Inclusive, uma mensagem que teria sido escrita por João Guilherme, ex-namorado que teria voltado com a atriz, foi veiculada, no entanto, o filho de Leonardo veio a público desmentir a informação.

“Zero problema. A Bruna é solteira e tem todo o direito de curtir. Não vou mentir que fiquei chateado, mas lembrei que não tenho motivos. É a vida, né?”, diz a mensagem que internautas afirmaram ter sido escrita por João Guilherme. Em seguida, o ator publicou uma mensagem: “por favor, alguém sabe onde foi que eu dei essa declaração?”

Bruna Marquezine e o cantor canadense foram vistos juntos na área VIP do show de Dua Lipa, em São Paulo, na noite do último sábado (15), trocando olhares e sorrisos. Os dois chamaram atenção do público que também assistia ao espetáculo da turnê Radical Optimism e um possível envolvimento romântico entre os dois foi especulado.