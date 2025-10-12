GENTE COMO A GENTE?

Bruna Marquezine chega de mototáxi em festa no Rio de Janeiro; veja

Atriz participou de evento em um barzinho ao lado de influenciadores

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 07:28

Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Bruna Marquezine surpreendeu na noite deste sábado (11) ao chegar de mototáxi no Bar Jurema, na Lapa, centro do Rio de Janeiro, para uma festa. No veiculo, ela usava um capacete personalizado, óculos escuros e uma calça capri zebrada. A famosa estava no local para um evento de lançamento da nova coleção da marca Havaianas, "Feita de Ginga".

O momento cheio de brasilidade reuniu influenciadores, criadores de conteúdo e nomes da cena carioca em um barzinho. A nova linha da marca traz seis modelos com estampas autorais inspiradas em símbolos culturais do país. A ideia é valorizar a ancestralidade, molejo e a vivacidade do povo brasileiro.

“Com Feita de Ginga, inauguramos um novo capítulo criativo para Havaianas. Mais do que uma coleção, é uma plataforma que expressa a nossa essência e reforça o compromisso contínuo de levar a brasilidade para o mundo de uma forma muito genuína”, afirmou Juliana Soncini, diretora de marketing da Havaianas.