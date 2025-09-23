Acesse sua conta
Bruna Marquezine e João Guilherme reataram de forma discreta, diz página

Atores terminaram relacionamento neste ano, mas já foram vistos juntos várias vezes

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 17:12

Casal mantém relação discreta de amizade
Casal mantém relação discreta de amizade Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após serem flagrados aos risos e em clima íntimo em um restaurante de São Paulo, parece que Bruna Marquezine e João Guilherme estão mais próximos. Os dois, que terminaram o relacionamento em fevereiro deste ano, são vistos constantemente juntos, e chegaram a explicar que mantêm amizade mesmo após término.

Bruna Marquezine e João Guilherme

Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução
Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução/Redes Sociais
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução/ Redes Sociais
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução / Redes Sociais
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução / Redes Sociais
Bruna Marquezine e João Guilherme recebem serenata durante jantar em restaurante por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução
João Guilherme e Bruna Marquezine por Reprodução/ Redes Sociais
Bruna Marquezine e João Guilherme aparecem juntos por Redes sociais
1 de 9
Bruna Marquezine e João Guilherme por Reprodução

A aproximação do casal ficou mais evidente em agosto, quando os dois foram vistos em uma festa. Os dois estavam com amigos em comum: Álan Bissoli e João Silva, filho do apresentador Faustão.

Bruna e João preferem não rotular a relação, além de preferir manter a discrição. De acordo com a página Circo da Mídia, os dois reataram o relacionamento, o que já era especulado por vários seguidores que torciam pela volta do casal.

Ainda de acordo com a publicação, o empresário Álan, que já chegou a ser apontado como affair de Bruna, teria dado carona à atriz e ao casal Sasha Meneghel e João Lucas, em seu jatinho, para uma festa organizada por Álan e João Silva. Bruna teria deixado o local, no entanto, ao lado de João Guilherme.

Por isso, supostamente reconciliados, os dois preferem manter a nova fase do namoro em rótulo, e afirmam seguir “solteiros”.

