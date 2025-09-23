Bruna Marquezine e João Guilherme reataram de forma discreta, diz página

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 17:12
Após serem flagrados aos risos e em clima íntimo em um restaurante de São Paulo, parece que Bruna Marquezine e João Guilherme estão mais próximos. Os dois, que terminaram o relacionamento em fevereiro deste ano, são vistos constantemente juntos, e chegaram a explicar que mantêm amizade mesmo após término.
Bruna Marquezine e João Guilherme
A aproximação do casal ficou mais evidente em agosto, quando os dois foram vistos em uma festa. Os dois estavam com amigos em comum: Álan Bissoli e João Silva, filho do apresentador Faustão.
Bruna e João preferem não rotular a relação, além de preferir manter a discrição. De acordo com a página Circo da Mídia, os dois reataram o relacionamento, o que já era especulado por vários seguidores que torciam pela volta do casal.
Ainda de acordo com a publicação, o empresário Álan, que já chegou a ser apontado como affair de Bruna, teria dado carona à atriz e ao casal Sasha Meneghel e João Lucas, em seu jatinho, para uma festa organizada por Álan e João Silva. Bruna teria deixado o local, no entanto, ao lado de João Guilherme.
Por isso, supostamente reconciliados, os dois preferem manter a nova fase do namoro em rótulo, e afirmam seguir “solteiros”.