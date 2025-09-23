DE VOLTA?

Bruna Marquezine e João Guilherme reataram de forma discreta, diz página

Atores terminaram relacionamento neste ano, mas já foram vistos juntos várias vezes

Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 17:12

Casal mantém relação discreta de amizade Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após serem flagrados aos risos e em clima íntimo em um restaurante de São Paulo, parece que Bruna Marquezine e João Guilherme estão mais próximos. Os dois, que terminaram o relacionamento em fevereiro deste ano, são vistos constantemente juntos, e chegaram a explicar que mantêm amizade mesmo após término.

A aproximação do casal ficou mais evidente em agosto, quando os dois foram vistos em uma festa. Os dois estavam com amigos em comum: Álan Bissoli e João Silva, filho do apresentador Faustão.

Bruna e João preferem não rotular a relação, além de preferir manter a discrição. De acordo com a página Circo da Mídia, os dois reataram o relacionamento, o que já era especulado por vários seguidores que torciam pela volta do casal.

Ainda de acordo com a publicação, o empresário Álan, que já chegou a ser apontado como affair de Bruna, teria dado carona à atriz e ao casal Sasha Meneghel e João Lucas, em seu jatinho, para uma festa organizada por Álan e João Silva. Bruna teria deixado o local, no entanto, ao lado de João Guilherme.