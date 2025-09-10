Acesse sua conta
João Guilherme volta a estudar e comemora: 'Achei que ia morrer sem diploma'

Outros filhos de Leonardo também investem nos estudos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 17:12

João Guilherme procura curtir a vida de forma equilibrada
João Guilherme procura curtir a vida de forma equilibrada Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Diferente dos que as redes sociais entregam, muitos famosos têm outras profissões além das câmeras, como João Guilherme, de 23 anos, que recentemente celebrou uma conquista na vida como estudante.

Hoje o artista estuda fotografia na Faculdade de Belas Artes, em São Paulo, inclusive, ele revelou estar surpreso com a própria persistência em continuar na caminhada.

“Achei que ia morrer sem diploma. Me enganei”, disse em entrevista à Quem.

João, que tem uma relação forte e de identidade com a moda, chegou a cursar a área em 2021, mas decidiu interromper por causa da agenda profissional que ocupa a maior parte de seu tempo.

Alvo de rumores recentes sobre uma possível volta com Bruna Marquezine, João Guilherme está de passagem pelo The Town para curtir o primeiro dia do festival, e disse que está para jogo. “Vim para o festival solteiro, para curtir a vida e aproveitar o momento”.

No momento, o artista consegue equilibrar os estudos, o trabalho e o lazer para uma vida mais leve.

Além de João Guilherme, outros filhos do sertanejo Leonardo investiram nos estudos. Monyque Isabella Costa é formada em Relações Internacionais e hoje cursa Agronomia. Inclusive, já realizou alguns trabalhos na fazenda do pai.

Já Matheus Vargas é graduado em Publicidade e Propaganda e chegou a atuar na área antes de se dedicar a música sertaneja, assim como o pai. Jéssica Beatriz, filha do sertanejo com Priscila Beatriz, interrompeu a faculdade de Arquitetura ao engravidar do primeiro filho.

Já Zé Felipe deixou os estudos aos 14 anos, após repetir o 7ª ano do ensino fundamental três vezes.

