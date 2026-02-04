VIRALIZOU

Veja vídeo: macarrão a um centavo causa confusão em inauguração de supermercado

Mil unidades se esgotaram em apenas 4 minutos durante abertura do espaço

Nauan Sacramento

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 18:54

Mercado foi inundado por clientes após promoção bem abaixo do preço Crédito: Redes Sociais

Uma promoção de macarrão instantâneo por apenas R$0,01 causou uma verdadeira correria durante a inauguração de um supermercado do tipo atacarejo em Assu, no Oeste do Rio Grande do Norte, na última quinta-feira (29). As imagens de dezenas de clientes correndo com cestas em direção às prateleiras viralizaram nas redes sociais neste final de semana. As informações são do portal G1.

O episódio ocorreu em uma unidade localizada a cerca de 200 km de Natal. Segundo a rede de atacadistas responsável pela loja, a oferta era limitada: foram disponibilizadas mil unidades do produto, que se esgotaram em apenas quatro minutos.

Apesar das cenas de tumulto e do desespero dos consumidores para garantir o item, a empresa informou que ninguém se feriu. A rede destacou que outras promoções relâmpago com preços entre R$0,01 e R$0,99 foram realizadas ao longo de todo o dia da inauguração. Em nota, o grupo afirmou que ações desse tipo são tradicionais em suas aberturas de unidades, visando atrair o público e gerar engajamento imediato com a nova loja na região.

