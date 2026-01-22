Traficante que tentou cobrar taxa por uso da internet é morto em confronto na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 21:55
Um homem morreu após entrar em confronto com policiais na manhã desta quinta-feira (22), na localidade de Jauá, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele é apontado como traficante da região e suspeito de tentar cobrar taxa pelo uso de serviços de internet.
Com o suspeito, foram apreendidos uma arma de fogo, munições e drogas. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), durante a tentativa de prisão houve confronto, e o homem acabou sendo atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Informações sobre criminosos envolvidos em tentativas de cobrança de taxas na região de Jauá podem ser repassadas, com total sigilo, pelo telefone 181, do Disque Denúncia da SSP. O anonimato é garantido por lei.