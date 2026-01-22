REGIÃO METROPOLITANA

Traficante que tentou cobrar taxa por uso da internet é morto em confronto na Bahia

Suspeito foi encontrado em Jauá, na cidade de Camaçari

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 21:55

Material encontrado com o suspeito Crédito: Divulgação/ SSP-BA

Um homem morreu após entrar em confronto com policiais na manhã desta quinta-feira (22), na localidade de Jauá, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele é apontado como traficante da região e suspeito de tentar cobrar taxa pelo uso de serviços de internet.

Com o suspeito, foram apreendidos uma arma de fogo, munições e drogas. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), durante a tentativa de prisão houve confronto, e o homem acabou sendo atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

