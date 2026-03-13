EDUCAÇÃO

Alagoinhas renova parceria com Bracell no projeto Educação Continuada

Iniciativa investe na formação de professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e equipes técnicas da educação

Linda Bezerra

Publicado em 13 de março de 2026 às 16:48

Iniciativa investe na formação de professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e equipes técnicas da educação Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação de Alagoinhas assinou, nesta quinta-feira, 12, o Termo de Adesão ao Projeto Educação Continuada – Edição 2026, iniciativa da Bracell, por meio do Programa Bracell Social, desenvolvida em parceria técnica com o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep).

Realizada há uma década, a iniciativa investe na formação de professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e equipes técnicas da educação em municípios brasileiros, contribuindo para a melhoria da aprendizagem nas redes de ensino das cidades que integram a área de atuação da empresa.

A parceria reafirmada entre Alagoinhas e a Bracell é mais um passo na efetividade das ações de formação continuada da Rede Municipal de Educação. “Com ela, a Seduc seguirá proporcionando à equipe técnica, coordenadores pedagógicos e professores da Educação Infantil uma formação profissional mais ampla, fortalecendo os nossos conhecimentos, além de garantir uma educação pública cada vez mais qualificada para nossos estudantes”, ressalta a secretária da Seduc, Rita Bastos.

Ainda segundo Rita, o projeto é relevante e contribuirá para a consolidação de uma política pública de formação continuada, vinculada às práticas profissionais dos educadores e à gestão da aprendizagem dos estudantes, promovendo a produção de conteúdo e a mobilização social dos diversos membros das redes de ensino.

Desenvolvido em municípios dos territórios Litoral Norte e Agreste Baiano e Recôncavo, o Projeto Educação Continuada colabora para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas ligadas, principalmente, à leitura e à escrita, contribuindo para a ampliação dos índices de alfabetização na idade certa dos estudantes e para a melhoria do desempenho dos municípios com relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).