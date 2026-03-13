Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alagoinhas renova parceria com Bracell no projeto Educação Continuada

Iniciativa investe na formação de professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e equipes técnicas da educação

  • Foto do(a) author(a) Linda Bezerra

  • Linda Bezerra

Publicado em 13 de março de 2026 às 16:48

Iniciativa investe na formação de professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e equipes técnicas da educação Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação de Alagoinhas assinou, nesta quinta-feira, 12, o Termo de Adesão ao Projeto Educação Continuada – Edição 2026, iniciativa da Bracell, por meio do Programa Bracell Social, desenvolvida em parceria técnica com o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep).

Realizada há uma década, a iniciativa investe na formação de professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e equipes técnicas da educação em municípios brasileiros, contribuindo para a melhoria da aprendizagem nas redes de ensino das cidades que integram a área de atuação da empresa.

A parceria reafirmada entre Alagoinhas e a Bracell é mais um passo na efetividade das ações de formação continuada da Rede Municipal de Educação. “Com ela, a Seduc seguirá proporcionando à equipe técnica, coordenadores pedagógicos e professores da Educação Infantil uma formação profissional mais ampla, fortalecendo os nossos conhecimentos, além de garantir uma educação pública cada vez mais qualificada para nossos estudantes”, ressalta a secretária da Seduc, Rita Bastos.

Ainda segundo Rita, o projeto é relevante e contribuirá para a consolidação de uma política pública de formação continuada, vinculada às práticas profissionais dos educadores e à gestão da aprendizagem dos estudantes, promovendo a produção de conteúdo e a mobilização social dos diversos membros das redes de ensino.

Desenvolvido em municípios dos territórios Litoral Norte e Agreste Baiano e Recôncavo, o Projeto Educação Continuada colabora para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas ligadas, principalmente, à leitura e à escrita, contribuindo para a ampliação dos índices de alfabetização na idade certa dos estudantes e para a melhoria do desempenho dos municípios com relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“O fortalecimento da educação básica passa, necessariamente, pela valorização e pelo aprimoramento contínuo dos profissionais da rede de ensino. E o projeto de Educação Continuada, desenvolvido pela Bracell em parceria técnica com o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep), tem justamente esse propósito: apoiar a formação dos educadores e contribuir para a consolidação de uma política pública de formação permanente, conectada às práticas e aos desafios do cotidiano escolar. A parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinhas, em mais um ano, é fundamental para ampliar esse impacto e garantir que a educação avance de forma estruturada e sustentável no município”, afirma a gerente de Comunicação e Relações Institucionais da Bracell Bahia, Cíntia Liberato de Mattos.

Mais recentes

Imagem - Turista sofre fraturas após queda durante voo de asa delta em destino turístico da Bahia

Turista sofre fraturas após queda durante voo de asa delta em destino turístico da Bahia
Imagem - Daniel Cady, Jéssica Senra e Luis Miranda participam do TEDx Praia do Forte; veja quando

Daniel Cady, Jéssica Senra e Luis Miranda participam do TEDx Praia do Forte; veja quando
Imagem - Justiça manda fechar farmácia em Ondina após operação contra revenda de canetas emagrecedoras

Justiça manda fechar farmácia em Ondina após operação contra revenda de canetas emagrecedoras

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescente de 14 anos desaparece após sair para a escola em Salvador
01

Adolescente de 14 anos desaparece após sair para a escola em Salvador

Imagem - Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'
02

Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'

Imagem - Viagem de Daniel Cady e Carol Magalhães pela Europa tem clima de comemoração especial
03

Viagem de Daniel Cady e Carol Magalhães pela Europa tem clima de comemoração especial

Imagem - Abandono, fome e sujeira: vizinhos denunciam maus-tratos contra idosa em condomínio de São Cristóvão
04

Abandono, fome e sujeira: vizinhos denunciam maus-tratos contra idosa em condomínio de São Cristóvão