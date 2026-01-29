Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16:22
O enfermeiro Rafael Braga, de 35 anos, foi surpreendido no último sábado (24), quando recebeu uma encomenda em casa, na cidade Itapipoca, no interior do Ceará. Ele esperava receber um Iphone comprado por R$ 4,1 mil, mas encontrou, dentro da caixa, uma caixa de chocolates Bis.
Em um vídeo gravado logo após receber a encomenda, ele conta que estranhou o peso da embalagem. "Eu estranhei o peso, mas como eu sempre compro com eles [loja], não desconfiei. A caixa estava toda lacradinha", afirma Rafael, enquanto mostra a caixa de chocolates que veio no lugar do Iphone.
Homem compra iPhone de R$ 4,1 mil pela internet e recebe caixa de chocolate
Ao g1 do Ceará, o enfermeiro contou que comprou o produto diretamente da Amazon para tentar garantir uma transação segura, sem comprar por meio de outras lojas que podem comercializar dentro da plataforma. Rafael Braga disse ainda que recebeu o estorno do valor total da compra nesta quinta-feira (29), cinco dias após receber a encomenda.