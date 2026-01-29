Nubank recebe aprovação para abrir banco nos Estados Unidos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:03
O Nubank recebeu aprovação condicional para estabelecer um banco nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela startup brasileira nesta quinta-feira (29). O Escritório do Controlador da Moeda (OOC, em inglês) concedeu um primeiro aval para as operações americanas da fintech, que ainda precisa de outras autorizações para receber a licença bancária integral.
Entre os órgãos que ainda precisam autorizar o Nubank a operar como banco integralmente nos Estados Unidos estão o banco central do país, o Federal Reserve (Fed) e do Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e agência federal de bancos.
A organização nos EUA será liderada pela cofundadora Cristina Junqueira, que se mudou para o país para capitanear o desenvolvimento e o crescimento a longo prazo do banco. Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central do Brasil, atuará como presidente do Conselho de Administração.
O Nubank apresentou pedido de obtenção de uma licença bancária nacional ao Escritório do Controlador da Moeda em 30 de setembro de 2025. Agora, a empresa deverá abrir o banco em até 18 meses, conforme exigido pelos reguladores.
"A aprovação condicional representa um marco na estratégia de longo prazo da empresa para expandir sua presença operacional e oferta de produtos nos Estados Unidos", diz o Nubank, em nota.
"O Nubank entra agora na fase de organização do novo banco, que envolve o cumprimento de condições específicas do OCC, além das aprovações necessárias da Corporação Federal Asseguradora de Depósitos (do inglês FDIC – Federal Deposit Insurance Corporation) e do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos", acrescenta.
Nubank
Ainda segundo a empresa, a licença bancária nacional, quando totalmente liberada, permitirá que o Nubank "opere sob uma estrutura federal abrangente, facilitando o lançamento de contas de depósito, cartões de crédito, empréstimos e custódia de ativos digitais".
Fundado em 2013 e com sede em São Paulo, o Nubank cresceu rapidamente e, hoje, atende a mais de 127 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. No Brasil, o Nubank consolidou sua posição como a maior instituição financeira privada do país em número de clientes.