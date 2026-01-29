NOVIDADE

Nubank recebe aprovação para abrir banco nos Estados Unidos

Startup brasileira terá prazo de 18 meses, conforme estipulado pelos EUA

Maysa Polcri

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:03

Nubank foi fundado em 2013 Crédito: Divulgação / Reprodução

O Nubank recebeu aprovação condicional para estabelecer um banco nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela startup brasileira nesta quinta-feira (29). O Escritório do Controlador da Moeda (OOC, em inglês) concedeu um primeiro aval para as operações americanas da fintech, que ainda precisa de outras autorizações para receber a licença bancária integral.

Entre os órgãos que ainda precisam autorizar o Nubank a operar como banco integralmente nos Estados Unidos estão o banco central do país, o Federal Reserve (Fed) e do Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e agência federal de bancos.

A organização nos EUA será liderada pela cofundadora Cristina Junqueira, que se mudou para o país para capitanear o desenvolvimento e o crescimento a longo prazo do banco. Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central do Brasil, atuará como presidente do Conselho de Administração.

O Nubank apresentou pedido de obtenção de uma licença bancária nacional ao Escritório do Controlador da Moeda em 30 de setembro de 2025. Agora, a empresa deverá abrir o banco em até 18 meses, conforme exigido pelos reguladores.

"A aprovação condicional representa um marco na estratégia de longo prazo da empresa para expandir sua presença operacional e oferta de produtos nos Estados Unidos", diz o Nubank, em nota.

"O Nubank entra agora na fase de organização do novo banco, que envolve o cumprimento de condições específicas do OCC, além das aprovações necessárias da Corporação Federal Asseguradora de Depósitos (do inglês FDIC – Federal Deposit Insurance Corporation) e do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos", acrescenta.

Ainda segundo a empresa, a licença bancária nacional, quando totalmente liberada, permitirá que o Nubank "opere sob uma estrutura federal abrangente, facilitando o lançamento de contas de depósito, cartões de crédito, empréstimos e custódia de ativos digitais".