TUBARÃO

Adolescente de 13 anos morre após ataque de tubarão em praia turística

Vítima foi socorrida por banhistas, mas chegou sem vida ao hospital

Nauan Sacramento

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 19:16

Deividson Rocha Dantas, morreu após ser atacado por Tubarão Crédito: Redes Sociais

Um adolescente de 13 anos morreu, na tarde desta quinta-feira (29), após ser atacado por um tubarão na Praia de Del Chifre, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, Pernambuco.

A vítima, Deivison Rocha Dantas, chegou a ser socorrido por banhistas que estavam no local, mas não resistiu à gravidade das lesões. De acordo com nota oficial do Hospital do Tricentenário, em Olinda, o jovem deu entrada na unidade de saúde no início da tarde, já em estado crítico.

O médico Levy Dalton, responsável pelo atendimento, detalhou que o adolescente apresentava uma mordida profunda na coxa direita e sofreu uma parada cardiorrespiratória. "Infelizmente, a gente não conseguiu reanimá-lo, (...) infelizmente não conseguimos fazer muito por ele", declarou o profissional à imprensa local.

Segundo o médico, a extensão do ferimento atingiu artérias importantes do membro inferior, provocando uma hemorragia massiva. O quadro hemorrágico severo foi determinante para o óbito, e o paciente já chegou à unidade hospitalar sem sinais vitais.

O socorro inicial foi realizado por populares antes da chegada das equipes de emergência. Em nota, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) informou ter sido acionado às 14h21 para um "incidente envolvendo animal marinho", mas confirmou que, ao chegar à praia, o jovem já havia sido removido do local por terceiros.

Registros em vídeo feitos por moradores da região mostram o momento em que dois homens carregam o adolescente para dentro de um carro particular. Nas imagens, é possível observar a mobilização de testemunhas tentando acelerar o transporte enquanto outras pessoas buscavam contato com as ambulâncias.

O Corpo de Bombeiros informou que as circunstâncias técnicas do ataque estão sob investigação da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. A pasta estadual foi procurada para fornecer mais detalhes sobre o monitoramento da área, mas ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.