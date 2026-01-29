Adolescente de 13 anos morre após ataque de tubarão em praia turística

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 19:16
Um adolescente de 13 anos morreu, na tarde desta quinta-feira (29), após ser atacado por um tubarão na Praia de Del Chifre, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, Pernambuco.
A vítima, Deivison Rocha Dantas, chegou a ser socorrido por banhistas que estavam no local, mas não resistiu à gravidade das lesões. De acordo com nota oficial do Hospital do Tricentenário, em Olinda, o jovem deu entrada na unidade de saúde no início da tarde, já em estado crítico.
O médico Levy Dalton, responsável pelo atendimento, detalhou que o adolescente apresentava uma mordida profunda na coxa direita e sofreu uma parada cardiorrespiratória. "Infelizmente, a gente não conseguiu reanimá-lo, (...) infelizmente não conseguimos fazer muito por ele", declarou o profissional à imprensa local.
Segundo o médico, a extensão do ferimento atingiu artérias importantes do membro inferior, provocando uma hemorragia massiva. O quadro hemorrágico severo foi determinante para o óbito, e o paciente já chegou à unidade hospitalar sem sinais vitais.
O socorro inicial foi realizado por populares antes da chegada das equipes de emergência. Em nota, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) informou ter sido acionado às 14h21 para um "incidente envolvendo animal marinho", mas confirmou que, ao chegar à praia, o jovem já havia sido removido do local por terceiros.
Registros em vídeo feitos por moradores da região mostram o momento em que dois homens carregam o adolescente para dentro de um carro particular. Nas imagens, é possível observar a mobilização de testemunhas tentando acelerar o transporte enquanto outras pessoas buscavam contato com as ambulâncias.
O Corpo de Bombeiros informou que as circunstâncias técnicas do ataque estão sob investigação da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. A pasta estadual foi procurada para fornecer mais detalhes sobre o monitoramento da área, mas ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.
Este é o primeiro incidente fatal na Praia de Del Chifre desde fevereiro de 2023, quando um surfista de 32 anos sobreviveu a um ataque grave no mesmo local. O histórico do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (CEMIT) aponta que, desde 1992, Pernambuco já registrou 80 incidentes, resultando em 26 mortes.