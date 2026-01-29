Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adolescente de 13 anos morre após ataque de tubarão em praia turística

Vítima foi socorrida por banhistas, mas chegou sem vida ao hospital

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 19:16

Deividson Rocha Dantas, morreu após ser atacado por Tubarão Crédito: Redes Sociais

Um adolescente de 13 anos morreu, na tarde desta quinta-feira (29), após ser atacado por um tubarão na Praia de Del Chifre, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, Pernambuco. 

A vítima, Deivison Rocha Dantas, chegou a ser socorrido por banhistas que estavam no local, mas não resistiu à gravidade das lesões. De acordo com nota oficial do Hospital do Tricentenário, em Olinda, o jovem deu entrada na unidade de saúde no início da tarde, já em estado crítico.

O médico Levy Dalton, responsável pelo atendimento, detalhou que o adolescente apresentava uma mordida profunda na coxa direita e sofreu uma parada cardiorrespiratória. "Infelizmente, a gente não conseguiu reanimá-lo, (...) infelizmente não conseguimos fazer muito por ele", declarou o profissional à imprensa local.

Segundo o médico, a extensão do ferimento atingiu artérias importantes do membro inferior, provocando uma hemorragia massiva. O quadro hemorrágico severo foi determinante para o óbito, e o paciente já chegou à unidade hospitalar sem sinais vitais.

O socorro inicial foi realizado por populares antes da chegada das equipes de emergência. Em nota, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) informou ter sido acionado às 14h21 para um "incidente envolvendo animal marinho", mas confirmou que, ao chegar à praia, o jovem já havia sido removido do local por terceiros.

Registros em vídeo feitos por moradores da região mostram o momento em que dois homens carregam o adolescente para dentro de um carro particular. Nas imagens, é possível observar a mobilização de testemunhas tentando acelerar o transporte enquanto outras pessoas buscavam contato com as ambulâncias.

O Corpo de Bombeiros informou que as circunstâncias técnicas do ataque estão sob investigação da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. A pasta estadual foi procurada para fornecer mais detalhes sobre o monitoramento da área, mas ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.

Este é o primeiro incidente fatal na Praia de Del Chifre desde fevereiro de 2023, quando um surfista de 32 anos sobreviveu a um ataque grave no mesmo local. O histórico do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (CEMIT) aponta que, desde 1992, Pernambuco já registrou 80 incidentes, resultando em 26 mortes.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Mais de 200 kg de barbatanas de tubarões que vinham para Bahia são apreendidos

Estudo detecta contaminação de tubarões por cocaína no Rio de Janeiro

Tubarões são contaminados por cocaína, revela estudo da Fiocruz

Tubarões de 2,5 metros são vistos em canal próximo ao mar de Portugal

'Tubarões-cocaína' estariam comendo drogas jogadas no mar por traficantes

Tags:

Morte Ataque Tubarão

Mais recentes

Imagem - Nubank recebe aprovação para abrir banco nos Estados Unidos

Nubank recebe aprovação para abrir banco nos Estados Unidos
Imagem - Resultado da Timemania 2349, desta quinta-feira (29)

Resultado da Timemania 2349, desta quinta-feira (29)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2966, desta quinta-feira (29)

Resultado da Mega-Sena 2966, desta quinta-feira (29)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
01

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros
02

Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros

Imagem - Advogados dizem que adolescentes suspeitos por morte de cão Orelha estão sendo perseguidos e difamados
03

Advogados dizem que adolescentes suspeitos por morte de cão Orelha estão sendo perseguidos e difamados

Imagem - Imóvel desaba e rua é interditada na Boca do Rio
04

Imóvel desaba e rua é interditada na Boca do Rio